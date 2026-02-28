Desfile teatralizado de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: recorrido, horarios y curiosidades

Archivo - Captura de pantalla del vídeo promocional difundido por el Ayuntamiento en sus redes sociales. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

El Ayuntamiento de Sevilla celebra este 28 de febrero un desfile teatralizado para conmemorar el V Centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad con motivo de su casamiento, un acontecimiento histórico celebrado en 1526 y que convirtió Sevilla en escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento.

Este espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato, tendrá como punto de partida el Arco de la Macarena, a las 16,30 horas, y de finalización, la Puerta del León del Real Alcázar, tres horas más tarde.

El desfile contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción, y está diseñado y producido por Teatro Clásico de Sevilla. El itinerario será el mismo que siguieron la entonces infanta portuguesa y el emperador. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad.

De este modo, el recorrido será el siguiente: Arco de la Macarena (16,30), Iglesia de Santa Marina (17,00), San Marcos (17,15), Santa Catalina (17,35), San Isidoro (18,10), Plaza Virgen de los Reyes (18,55), Puerta de Campanillas de la Catedral (19,10), Puerta del León (19,20), y culmina con la entrada de la comitiva en el Real Alcázar a las 19,30 horas.

A lo largo del desfile, el público podrá asistir a una selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon, en Santa Catalina, además de interpretaciones como 'Fanfare la moresque', 'Propiñan de Melyor' y 'Hoy comamos y bebamos' de Juan del Encina.

En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.

VESTUARIO DE ÉPOCA Y REPARTO DE CLAVELES

El vestuario será "parte del éxito" de ese desfile, como aseguraba el portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, hace unos días. Se ha procurado que sea fiel a la época que representa, con trajes provenientes de películas de cine internacional, muy exclusivas, además de atuendos diseñados exprofeso para el vestuario de Isabel de Portugal y de Carlos V.

Además, a lo largo del recorrido los personajes repartirán miles de claveles rojos --flor traída a España por Carlos V con motivo de su enlace-- y se alfombrará con pétalos el paso del cortejo. Como curiosidad, Isabel realizará el recorrido a lomos de un caballo blanco y Carlos V en un caballo negro.