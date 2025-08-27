Detectado un conato de incendio de origen eléctrico en una vivienda de la calle Álvarez Quintero (Sevilla)

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de Bomberos y la Policía Local de Sevilla han intervenido en un conato de incendio localizado en la calle Álvarez Quintero (Sevilla) con "origen eléctrico en una arqueta" de la vivienda.

Según han informado los Servicios de Emergencias 112 de Sevilla a Europa Press, el aviso llegó a las 9,30 horas de este miércoles, cuando una llamada alertó de la presencia de humo en la fachada del inmueble. Según han aclarado los Servicios, que alertaron a los Bomberos, a la Policía Local y a la empresa eléctrica responsable, la humareda provenía del cableado eléctrico.

Emergencias 112 ha señalado que no tiene constancia de que el episodio haya sido "demasiado grave". Por su parte, a través de sus redes sociales ha especificado que no ha habido "personas afectadas" y que la situación está "controlada".

Finalmente, han concluido en redes sociales que la Policía Local ha cortado el tránsito peatonal durante la actuación de los Bomberos y que la zona en la que se ha producido el incidente ha "quedado normalizada".