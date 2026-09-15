Detenidas tres personas en Sevilla y 11.000 productos intervenidos en una operación contra falsificaciones de lujo

POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Sevilla por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial y ha incautado cerca de 11.000 productos falsificados en una operación policial que ha sido el desenlace de la operación Bamba.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó por informaciones propias de los agentes que comprobaron la actividad comercial del establecimiento objeto de investigación, el cual estaba destinado a la comercialización y distribución al por mayor de géneros falsificados, conducta que conlleva una vulneración de los derechos de propiedad industrial registrados y protegidos por diversas firmas de lujo.

Por todo lo descrito anteriormente, los agentes inspeccionaron dos locales investigados y también de una nave anexa, donde han detenido a las tres personas que regentaban los establecimientos, quienes fueron puestos a disposición judicial.

Asimismo, han intervenido cerca de 11.000 productos falsificados, fundamentalmente de textil y cosmética, entre los que se encontraban, más de 6.000 frascos de perfumes, casi 800 prendas de ropa interior masculina, más de 1.000 camisetas deportivas, una centena de sudaderas y cerca de 3.000 logotipos de diversas marcas exclusivas.

La comercialización de este volumen de existencias habría supuesto un rendimiento económico ilícito de un total aproximado de 180.000 euros, que hubieran sido destinados fundamentalmente a canales de venta ambulante. Esto va unido a la ausencia de cualquier tipo de control sanitario y por ende la repercusión en la salud y seguridad del consumidor final.