Detenido el presunto autor del atropello mortal de Guillena (Sevilla)

Archivo - Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 - 112 - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Guillena ha detenido al presunto autor del atropello mortal que ha tenido lugar en la madrugada de este lunes en la citada localidad sevillana.

El mismo consiguió darse a la fuga para, posteriormente, entregarse antes incluso de que los agentes de la Policía Local pudiesen entrar en su vivienda, a la espera de autorización judicial.

El varón, tras producirse el atropello y según testigos presenciales, se bajó del vehículo para comprobar el estado del hombre, que se encontraba en el suelo tras el impacto.

Después, montó de nuevo en el coche y desapareció en dirección al embalse del Geral, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado a medios.

El presunto autor de los hechos ha sido trasladado al juzgado a las 15,30 horas. Se le pueden imputar delitos de homicidio por imprudencia grave y de abandono del deber de socorro.

Ello, en función de los resultados de las analíticas toxicológicas más las correspondientes sanciones por el "evidente exceso de velocidad" y la invasión del carril contrario en el acceso desde la Avenida Alcalde Justo Padilla Burgos hacia la calle María De Molina.

La víctima fue trasladada al centro de salud de Guillena, aunque los sanitarios tan solo pudieron certificar su fallecimiento. Tras preservar las pruebas pertinentes, se ha procedido mediante grúa a la retirada del vehículo mediante grúa.

El Consistorio ha trasladado su pésame a la familia del vecino fallecido y ha agradecido la colaboración vecinal y la actuación de la Policía Local. Ello, a la espera de resolución judicial.