Detenidos en Sevilla dos ultras del Porto por agredir a un trabajador de La Cartuja en el partido frente al Betis

General view during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Real Betis and FC Porto at La Cartuja stadium on October 14, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos aficionados ultras del FC Porto por agredir a un trabajador del estadio de La Cartuja durante el partido celebrado el pasado miércoles frente al Real Betis Balompié, correpondiente a la segunda jornada de Champions League.

En un suceso adelantado por Diario de Sevilla y confirmado por fuentes policiales a Europa Press, uno de los aficionados radicales portugueses golpeó al trabajador, al que asestó un fuerte puñetazo, que le hizo perder la conciencia y caer al suelo a plomo.

Los hechos ocurrieron en la puerta 12 del estadio de la Cartuja, poco antes del encuentro, cuando uno de los ultras del conjunto portugués se dirigió a la puerta y saltó el torno para colarse en el estadio, momento en el que un vigilante fue tras él y fue agredido por un segundo ultra.

La víctima se fracturó la mandíbula al impactar contra el suelo, mientras el otro agresor llegó a patearlo en el suelo. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional y tenían previsto pasar este viernes a disposición de los juzgados.