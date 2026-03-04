Diez cupones premiados de la ONCE dejan 350.000 euros en Bormujos (Sevilla)

El vendedor de la ONCE en Bormujos, Juan Jesús Melero - ONCE SEVILLA

BORMUJOS (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este martes ha repartido 350.000 euros en Bormujos (Sevilla), con diez cupones premiados con 35.000 euros que fueron vendidos por Juan Jesús Melero.

Según ha indicado la organización en una nota, Melero, vendedor de la ONCE desde hace dos años, "ha llevado la suerte" a la avenida Aljarafe del municipio, en el centro más concurrido de bares y tiendas en la localidad sevillana.

"En el primer bar que he entrado esta mañana, nada más entrar, han empezado a tocarme las palmas, se siente mucha alegría. Al menos es una buena noticia en medio de tanta guerra. Me siento muy feliz y muy contento de hacer la vida más fácil a la gente", ha destacado Melero.

El sorteo de este martes, dedicado a Móstoles como Ciudad Europea del Deporte 2026, ha dejado un premio de 35.000 euros respectivamente en Córdoba y Chiclana de la Frontera (Cádiz) y ha llevado el resto de sus premios a Extremadura y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además cuenta con 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 6 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos