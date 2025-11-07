Diputación aprueba una modificación de urgencia del Plan Más Sevilla para inversiones en Écija (Sevilla)

Archivo - Pleno de Diputación de Sevilla. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha celebrado este viernes un Pleno extraordinario y de urgencia para aprobar una modificación presupuestaria del Plan Más Sevilla para que el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) cuente con los fondos de este proyecto en "tiempo y forma".

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos. Consiste en un trasvase de 435.697,33 euros que serán destinados de la partida de gastos corrientes a la de inversiones.

En declaraciones en el Pleno recogidas por Europa Press, la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, ha defendido que el Consistorio ha "cumplido" con las bases para este trasvase. Éstas recogen el reintegro de la cantidad que se le había concedido en "cualquiera de las líneas".

Por su parte, el presidente de la institución, Javier Fernández, ha asegurado que es la primera modificación del Plan Más Sevilla y que iniciará "una tendencia" por parte de otros municipios. Ante esto ha indicado que la Diputación va "facilitar" nuevas peticiones para que los ayuntamientos "tengan la suficiente flexibilidad".

Fernández ha destacado que la modificación ha llegado en "un momento crítico" debido a que el pago tenía que producirse antes del 31 de diciembre.