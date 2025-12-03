Diputación destaca la colaboracíon con el sector turístico para "consolidar el posicionamiento de Sevilla"

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en la Gala de las Empresas de Turismo de Sevilla 2025, organizada por la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado este martes en la Gala de las Empresas de Turismo de Sevilla 2025, organizada por la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) en el Acuario de Sevilla, un evento concebido como reconocimiento al tejido empresarial turístico.

Según una nota remitida por la institución provincial, al acto han asistido también, además del presidente de ASET, Jorge Robles del Salto, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Por su parte, Rodríguez Hans ha subrayado la importancia de la "colaboración permanente" con el sector para "consolidar el posicionamiento del destino Sevilla y provincia" en mercados estratégicos, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, ha puesto en valor el papel de ASET como representación de las empresas turísticas del territorio.

En este sentido, ha incidido en la aportación de la propia asociación y de sus asociados. "Si hoy el Destino Sevilla se proyecta con más fuerza, es porque detrás hay empresas que lo impulsan cada día: las que innovan, las que cuidan la experiencia del visitante y las que, a través de ASET, nos ayudan a tener siempre el pulso real del sector", ha afirmado.

Por otro lado, el vicepresidente ha señalado que más de 160 empresas sevillanas habrán participado a lo largo de 2025 en once misiones comerciales impulsadas por la Diputación a través de Prodetur, con el objetivo de facilitar el contacto del tejido empresarial turístico con agencias de viajes, turoperadores y medios especializados. Ha indicado que, en los viajes realizados hasta la fecha, las empresas han mantenido encuentros con más de 520 agencias y turoperadores en distintos mercados nacionales e internacionales

Asimismo, Rodríguez Hans ha destacado el diálogo con las asociaciones empresariales como "esencial" para diseñar un Plan de Acción "realista y eficaz" y ha señalado que Prodetur trabaja, junto al sector, en la definición del Plan de Acción 2026, "alineado con las tendencias del mercado y las necesidades del territorio".

La Gala, conducida por la comunicadora Mónica Rosón, ha incluido un bloque de reconocimientos a personas vinculadas a los inicios de ASET y la entrega de premios de la edición 2025, entre ellos el Premio ASET al Impacto y Compromiso con el Destino Sevilla, el Premio ASET a la Excelencia en la Experiencia Turística y el Premio María José Uruñuela.