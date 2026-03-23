Diputación lleva su experiencia en transformación digital a un foro internacional de innovación en Sevilla TechPark

Participación de Inpro en CTx.-Connect Technology Experience, foro internacional celebrado en Sevilla TechPark. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Inpro (Sociedad Provincial de Informática), ha participado en CTx.-Connect Technology Experience, congreso internacional que ha convertido a Sevilla durante los días 19 y 20 de marzo en foco de la innovación. La cita ha reunido a más de 35.000 profesionales, cerca de 1.000 startups, 250 corporaciones líderes y 200 fondos de inversión, en un entorno diseñado para conectar talento, empresas e inversores y generar oportunidades reales de negocio.

El evento ha abordado las principales tendencias del sector, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica, la biotecnología o las 'smart cities', combinando conferencias, espacios de 'networking', talleres y experiencias inmersivas. La participación de Inpro, en colaboración estratégica con la organización de 'CTx Tech Experience Hub', se ha materializado en una doble vertiente, como destaca en un comunicado.

Por un lado, la gerente de Inpro, María del Carmen Rodríguez Quirós, ha intervenido con la ponencia titulada 'Innovación y Tecnología para la Administración Local', en la que ha abordado el papel clave de la transformación digital en las administraciones públicas. Durante su intervención, ha puesto el foco en cómo la innovación tecnológica contribuye a mejorar la eficiencia de los servicios públicos, optimizar la gestión interna y reforzar la relación con la ciudadanía, partiendo de la experiencia de la Diputación y del trabajo colaborativo que INPRO desarrolla con otras administraciones.

Asimismo, ha analizado los retos actuales en la implantación de soluciones digitales en el ámbito local. Por otro lado, Inpro ha contado con un espacio propio dentro del congreso, celebrado en Sevilla TechPark, desde el que ha respaldado la presencia de startups y empresas sevillanas que ya participaron en la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías de la Diputación (InproInnova).

En concreto, Makensia, Mainjobs, Soltel, Teknei y Water Challenge han tenido la oportunidad de presentar sus soluciones ante un ecosistema internacional de innovación, visibilizando el talento y la capacidad tecnológica de la provincia.

La participación en este tipo de foros estratégicos responde al compromiso de la Diputación con la transformación digital del territorio y con el impulso del sector tecnológico como motor de desarrollo económico. A través de Inpro, la institución provincial refuerza su apuesta por el intercambio de conocimiento, la colaboración público-privada y la generación de alianzas que permitan trasladar la innovación a la mejora de los servicios públicos.