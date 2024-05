La Diputación pedirá al Consistorio de Sevilla la cesión del antiguo mercado Puerta de la Carne para construir un teatro

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación pedirá al Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna el 'popular' José Luis Sanz, la cesión del antiguo mercado de Puerta de la Carne, de titularidad municipal y en situación de abandono, para rehabilitar el edificio y construir allí un teatro. Además, el proyecto que maneja la institución provincial contempla un centro integral de formación. La Diputación asumiría los costes de la inversión a cambio de una cesión gratuita "de larga duración".

La moción, presentada por el Grupo Socialista de la Diputación en el pleno ordinario de este miércoles y defendida por su portavoz, Rosario Andújar, ha salido adelante con los votos favorable de PSOE y Con Andalucía, la abstención de Vox y el rechazo del Grupo Popular. Andújar ha recordado en su intervención que el citado edificio se clausuró en el año 1999 y no ha tenido uso desde esa fecha, "pues no han prosperado los intentos del Ayuntamiento por reutilizarlo mediante colaboración público privada".

"Los actos de vandalismo lo han convertido en una zona insalubre, con un aspecto de ruina nada gratificante para un barrio tan emblemático", ha añadido la diputada socialista. "El objetivo no es otro que la puesta en valor del antiguo mercado para convertirlo en un espacio cultural que sirva de punto de encuentro de dos realidades: la de los municipios de la provincia y la ciudad de Sevilla".

En esa línea se ha manifestado el presidente de la Diputación, Javier Fernández, que ha señalado que el organismo provincial "se queda sin espacio y tenemos aquí al lado uno muy cercano, que es del Ayuntamiento, a quien pedimos una cesión". En su opinión, la inversión estimada sería de entre diez y doce millones de euros y se haría un plan plurianual público "cien por cien". "La Casa de la Provincia juega un espacio, pero se queda pequeño para muchas cosas. No en vano, el otro día tuvimos que irnos al Cartuja Center para el acto del Día de la Provincia, que salió muy bien".

"Si se nos dice que no pueden cederlo porque tienen un proyecto para levantar allí un centro formativo, cultural o cívico, y que ya tienen financiación, no tengo nada que decir. Pero se lo he propuesto al alcalde en reuniones privadas, por carta y ahora lo que quería es que no sea una propuesta del gobierno de la Diputación, sino de toda la Corporación", ha añadido Fernádez.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha afeado al portavoz del PP, Martín Torres, su rechazo a la moción. "Esto es como si viene Europa a darle una subvención a su pueblo y le dice que no, que no se meta en nada. Prefiero el edificio aquí que vaya derrumbándose y ya veremos qué haremos en el futuro, pero con la Diputación, ni agua", ha afirmado.

El portavoz popular ha esgrimido el sentido de su voto en que "existen otros problemas que atender antes en la provincia". "Nos oponemos más por una cuestión de formas que por el fondo. Con esta moción sólo buscan un titular de prensa. Tenemos ya la Casa de la Provincia para temas culturales por lo que este asunto que traen hoy no es serio".

Andújar ha rechazado que ése fuera el propósito al presentar la propuesta y ha pedido al PP "que sean valientes y digan que no votarán a favor de la misma para no ponerse en contra del Ayuntamiento, favoreciendo además a la Diputación".

Por su parte, el portavoz de Vox, Rafael García, ha calificado de "acertada" la iniciativa y ha mostrado su predisposición a apoyarla, por el estado lamentable del edificio, "si bien preferimos esperar a ver qué dice el Ayuntamiento, que es el titular del inmueble".

LICITACIONES FALLIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

En noviembre de 2020 quedó rescindida, de mutuo acuerdo, una concesión del Ayuntamiento a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por Inversport 2010, para remozar el recinto y su explotación como espacio de ocio, gastronomía y cultura.

Entonces, el Ayuntamiento señalaba la "imposibilidad acreditada" por la empresa de cumplir con los términos de la licitación de 2014 debido al "desequilibrio económico generado por las necesidades técnicas sobrevenidas por la detección de un nivel freático más elevado de lo previsto y la necesaria incorporación de los restos arqueológicos".

En marzo de 2023, tras la rescisión de la anterior concesión administrativa, como ha recordado la diputada socialista, se produjo una nueva licitación y se encomendó a la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente la gestión de dicha licitación, pero ya en el actual mandato municipal, "no existen noticias ciertas" sobre la nueva licitación acordada en el anterior mandato, bajo gestión del PSOE.