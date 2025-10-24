La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Alcalá del Río culminan la mejora de dos carreteras que unen con la A-8013

La diputada de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, visita las obras en dos carreteras que unen con la A-8013 acompañada de la alcaldesa de Alcalá del Río, María Gema García Roca - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Alcalá del Río han finalizado este viernes las obras de reparación y mejora en las vías 9006 y 9025, que unen el municipio con la carretera A-8013, pasando por San Ignacio de Viar. El proyecto ha contado con una aportación de 1,4 millones de euros de fondos de la institución provincial y 120.000 aportados por el Consistorio.

Según una nota de prensa remitada por la Diputación, la diputada de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, ha visitado las obras ejecutadas acompañada de la alcaldesa de Alcalá del Río, María Gema García Roca, y parte de la Corporación municipal, así como la alcaldesa pedánea de San Ignacio del Viar, que tuvo su origen como poblado de colonización y hoy es pedanía dependiente del municipio.

La actuación se enmarca dentro del Programa de Vías Singulares impulsado por la institución. La línea 2 de este proyecto está destinada a financiar mejoras en vías que hubiesen pasado a ser titularidad municipal tras pertenecer originariamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) u otros organismos.

El Programa de Vías Singulares arrancó en diciembre 2020. El Ayuntamiento de Alcalá del Río presentó en 2021 una propuesta de actuación en esta vía y fue seleccionado. Las subvenciones se materializaron en 2023.

La diputada ha indicado que se trataba de un programa "complejo" debido a los procedimientos de investigación previos y cambios de titularidad, "en los que los ayuntamientos la terminan asumiendo", además de trabajos de proyección, procedimientos de refuerzo financiero y licitación y, finalmente, ejecución y verificación de la obra ejecutada.

La Diputación ha destacado que "ha acompañado al Ayuntamiento en todo el proceso" y ha habilitado las prórrogas "necesarias para que la entidad local pudiera ejecutar la inversión".

Las obras han consistido en una mejora de firme, manteniendo el mismo ancho de plataforma ya pre existente. Entre los puntos kilométricos (PK) 3+000 al 4+000, se ha ejecutado un refuerzo con base de grava-cemento de 30 centímetros, tras excavación en cajeo a -30 centímetros sobre rodadura actual y, en toda la extensión de la vía, que es de 5,2 km, se ha intervenido con una nueva capa de rodadura con MBC S-12 con un espesor medio de 6 centímetros.

Según las estimaciones del proyecto, el tráfico medio diario de esta vía puede llegar a 1.000 desplazamientos de vehículos ligeros, con una proporción de vehículos pesados de al menos el 10%.