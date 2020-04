Diputación de Sevilla pide autocrítica a Junta tras enviar "sólo 10.700 mascarillas a pueblos y provenientes de Estado"

Invierte 1,2 millones en EPI y afirma que la Junta "no puede pedir que no digamos a pueblos quien compra el material"

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cohesión Social de la Diputación de Sevilla, Rocío Sutil, ha destacado la "absoluta lealtad y dedicación" de la institución provincial a todos los ayuntamientos de la provincia y ha instado a la Junta de Andalucía a que realice un ejercicio "autocrítica", teniendo en cuenta que, desde que comenzara la pandemia y el estado de alarma, "sólo se ha recibido por parte de la Junta 10.700 mascarillas para el reparto a todos los ayuntamientos de la provincia incluida Sevilla capital", unos elementos que además señala que le había facilitado el Estado.

Sutil ha realizado estas declaraciones después de que el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, haya defendido la gestión regional en el asunto y haya asegurado que se han enviado 150.000 mascarillas al personal del servicio de ayuda a domicilio, respondiendo así a las críticas del presidente de la Diputación sevillana, Fernando Rodríguez Villalobos, quien aseguraba el lunes que la Junta "no había estado a la altura" en la gestión y que "no ha hecho los deberes en cuanto a la administración de equipos de protección individual (EPI)" a este colectivo.

Por tanto, ha señalado en un comunicado que, desde el "servicio y la atención plena y constante a los municipios, sobre todo, los menores, que menos recursos y posibilidades tienen", esta institución, viendo las "necesidades y carencias", se puso al lado de los ayuntamientos y centralizó compras de equipos de protección individual (EPI) que ascienden a más de un millón de euros. De ellos, ya se ha realizado un primer reparto y "seguiremos haciéndolo".

Sutil ha defendido el papel de la Diputación y se ha mostrado "sorprendida" por las declaraciones del delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez. "La Junta de Andalucía debería agradecer a la Diputación que sume y se encargue de repartir el material de protección necesario al servicio de ayuda a domicilio, ya que es totalmente cierto que esa facultad es competencia directa de la Junta de Andalucía y, es también de lealtad, informar a los ayuntamientos que la institución está procediendo a la realización de las compras", sentencia.

Es más, Sutil subraya que para este servicio de ayuda a domicilio también se están repartiendo, junto a las mascarillas, gafas y guantes, "todo el kit completo de protección".

Recuerda que desde el inicio del estado de alarma en la provincia, la Diputación ha puesto en carga una inversión total en equipos de protección que asciende a 1,2 millones y que se traducirá, además de en este millón largo de mascarillas quirúrgicas de triple capa, 50.000 unidades de mascarillas FFP2, 115.000 guantes higiénicos sanitarios y más de 5.000 gafas de protección.

Por otro lado, la diputada responsable del seguimiento del reparto, ha expuesto que a la institución provincial a través del área de Servicios Públicos Supramunicipales ha llegado "un malestar generalizado de las siete unidades de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que no cuentan ni con un sólo EPI para que los trabajadores presten los servicios públicos esenciales".

Por eso, la responsable provincial ha pedido a la Junta de Andalucía, "capacidad de autocrítica, lealtad al esfuerzo que está haciendo esta entidad provincial". "La Junta no puede pedirnos que no le digamos a los pueblos que nos estamos encargando de realizar más compras. Les recuerdo que el único material de la Junta que llega a los municipios es a través de Protección Civil y que no responde a la solicitud que les hacemos llegar semanalmente a través de la Agencia de servicios Sociales y Dependencia", incide.

Para Sutil, "cabría replantearse la gestión en la distribución que el Gobierno autonómico plantea, si verdaderamente es el correcto, pero esta cuestión, abriría otro debate diferente, que no vamos a plantear en este foro mediático".