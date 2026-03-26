Diputación de Sevilla pide al Gobierno que incorpore a los municipios "excluidos de las ayudas por el temporal"

Archivo - El pleno de la Diputación de Sevilla durante la sesión ordinaria. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una proposición presentada por el grupo popular para instar al Gobierno central a incorporar a los municipios excluidos del Decreto-Ley 5/2026 de ayudas para afectados del último temporal.

El texto ha contado con el apoyo de todos los grupos representados en el plenario.

El diputado provincial del PP, Juan Ignacio Fuentes, ha señalado que con el actual reparto de ayudas se quedan fuera 428.000 hectáreas, "lo que representa casi la mitad de los cultivos de la provincia". Asimismo ha cifrado en 8.500 las explotaciones ganaderas afectadas.

"Creemos que no existe un criterio demasiado riguroso, aunque creemos que no hay mala fe, todas las entidades ganaderas han puesto el grito en el cielo, están en una situación de indefensión absoluta", ha señalado.

Por su parte, la diputada socialista, María Teresa Jiménez, ha mostrado su apoyo a todas las zonas afectadas por el temporal y ha defendido el papel del Gobierno de España para "ofrecer una respuesta extraordinaria".

"Estas ayudas van a llegar a los afectados y habrá ayudas complementarias para los sectores agrícolas", ha subrayado al mismo tiempo que ha pedido a la Junta que "ponga en marcha ya" las medidas de ayuda anunciadas.