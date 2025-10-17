La Diputación de Sevilla presenta la XI edición de los Premios 'Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha presentado este viernes la XI Edición de los Premios 'Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla'. Estos galardones reconocen anualmente la labor de empresas, entidades y profesionales que contribuyen al fomento y consolidación del turismo industrial en el territorio.

Según una nota de prensa de la institución provincial, el vicepresidente de la sociedad provincial, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido un encuentro con otros miembros del jurado, integrado también por la presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, Inés Durán; el presidente de la Comisión de Turismo de la CES, Manuel Cornax, y Rafael Periáñez, profesor titular de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla.

Como indican las bases de esta edición, pueden optar a este reconocimiento honorífico empresas, personas físicas o jurídicas, corporaciones oficiales, asociaciones, y entidades públicas o privadas, vinculadas al Turismo Industrial, con sede social en la provincia de Sevilla, incluida la capital, que, como mínimo, cuenten con un establecimiento situado en alguno de sus municipios. Las empresas y entidades interesadas podrán presentar su candidatura hasta el 15 de noviembre de 2025, enviando la documentación correspondiente al correo turismoindustrial@prodetur.es.

El jurado valorará aspectos como la antigüedad y consolidación de la actividad, la calidad del servicio, la sostenibilidad y accesibilidad de la oferta, así como la innovación y diversificación turística. Los premios consistirán en un trofeo, un video y una campaña de promoción en redes sociales en las cuentas de Prodetur, que serán concedidos en base a las propuestas efectuadas por el jurado.

Como principal novedad, esta edición incorpora el Premio Especial Fitur, que permitirá representar a la provincia de Sevilla en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Este premio se concederá a una de las entidades galardonadas en cualquiera de las categorías principales, en función de su idoneidad para representar el Turismo Industrial de la provincia en dicho evento, a criterio del jurado.

También se contempla la concesión de un premio por categoría, entre todas las candidaturas presentadas. Este reconocimiento incluye el alojamiento y desplazamiento a Madrid para dos representantes; su participación activa en el stand de la provincia y su presencia en el acto oficial de presentación del destino Sevilla. Esta iniciativa busca "reforzar la visibilidad del turismo industrial sevillano en los foros profesionales más relevantes del sector".

Actualmente, la Red de Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla está compuesta por 140 empresas distribuidas en sectores como la agroalimentación, 82, la artesanía, 28, la energía e industria, 10, la ganadería, 3, y el patrimonio industrial cultural, 17. Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la web oficial de Prodetur.