La Diputación de Sevilla valora las nuevas oportunidades turísticas que abre la conexión directa con Montreal

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en la presentación Conexión Sevilla-Montreal. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha valorado positivamente el anuncio realizado este miércoles por Air Canada sobre el establecimiento de una conexión aérea directa entre Sevilla y Montreal, "que abrirá nuevas oportunidades para el turismo y las relaciones económicas y comerciales entre ambos territorios".

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el anuncio se ha producido durante un acto institucional celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, organizado por la compañía aérea y al que ha asistido Rodríguez Hans, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y representantes de distintas instituciones y entidades.

En este sentido, Rodríguez Hans ha considerado que se trata de "una noticia muy positiva para Sevilla y para toda la provincia, por las posibilidades que abre tanto para el turismo como para las relaciones comerciales y empresariales".

Al hilo, ha señalado que una conexión directa con Canadá facilitará el acceso al destino desde el mercado norteamericano y ofrecerá nuevas oportunidades para la promoción internacional de los recursos turísticos de los municipios sevillanos.

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur ha incidido en la importancia de que los beneficios derivados de la mejora de la conectividad aérea alcancen al conjunto del territorio, favoreciendo la actividad de las empresas turísticas y de otros sectores económicos de la provincia.

CONTACTOS INSTITUCIONALES CON AIR CANADA EN MONTREAL

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, desarrolló el pasado mes de febrero una misión institucional a Montreal (Canadá), con el objetivo de explorar oportunidades para una futura conexión aérea directa entre Sevilla y Norteamérica, en el marco de su estrategia de diversificación de mercados turísticos e internacionalización del destino.

Durante aquella visita, Rodríguez Hans mantuvo una reunión con Filip Rotaru, director de Planificación y Programación de la Red Internacional de Air Canada, en la que se abordó el potencial de Sevilla y su provincia para incorporarse a la red transatlántica de la compañía.

Además, la agenda de trabajo incluyó encuentros con responsables del Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau, organismos de promoción turística y económica y representantes del sector turístico canadiense.

En relación con estos contactos, Rodríguez Hans ha apuntado que "la apertura de nuevas rutas responde a decisiones empresariales que requieren estudios de mercado, planificación y colaboración con los destinos", y ha señalado que la mejora de la conectividad internacional de Sevilla constituye "una línea de trabajo en la que han participado diferentes instituciones y agentes económicos".

Finalmente, el vicepresidente de Prodetur ha expresado su confianza en que esta nueva conexión contribuya a "reforzar la proyección internacional de Sevilla y su provincia", y ha subrayado la importancia de "aprovechar esta oportunidad para que sus beneficios lleguen al conjunto del territorio".