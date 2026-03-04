Las diputaciones provinciales andaluzas se unen por el Día Internacional de la Mujer bajo el lema 'La Receta 8M'

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la presentación de la campaña institucional del 8M - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández y la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, han presentado este miércoles la campaña institucional con la que de forma unánime las ocho diputaciones andaluzas conmemoran el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo.

Según ha indicado la institución provincial en un nota, se trata de una campaña de sensibilización que se apoya en el fenómeno 'tradwife' bajo el lema 'La Receta 8M'.

La iniciativa se enfoca en los derechos adquiridos por las mujeres y la importancia de "no idealizar modelos ficticios de mujer, poniendo en valor la historia de las mujeres que nos anteceden, además de en no olvidar los derechos adquiridos en el ámbito de la igualdad".

La campaña del 8M se organiza este año desde la Diputación de Sevilla, una acción compartida con las otras diputaciones andaluzas, a"lineadas todas contra la involución que se detecta en materia de igualdad, dentro de un contexto social muy polarizado y con los derechos de las mujeres cuestionados sibilinamente en redes sociales y desde determinadas posiciones políticas".

"Éste es el mensaje fundamental de esta campaña, que pongamos en valor no solo lo que hemos conseguido, no solo el trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres para poder llegar hoy a estándares de conciliación y de valoración de la igualdad; sino también que pensemos que todavía queda mucho camino por recorrer y que esta 'Receta 8M' necesita de nuestra implicación, de que cada uno de nosotros sea un activista de la igualdad, para que esa igualdad sea real y efectiva entre hombres y mujeres", ha defendido Javier Fernández.

Para el presidente Fernández, el consenso de las ocho diputaciones andaluzas y la coherencia en cuanto al diagnóstico y las soluciones en materia de igualdad, "es una isla con respecto a todas las instituciones en las que la ultraderecha ha llegado con un efecto negacionista que impide los consensos e incluso las acciones en pro de la igualdad".

El acto, conducido por la periodista televisiva Mabel Mata, ha contado con la asistencia, entre otras personalidades de diputadas y diputados provinciales; alcaldesas y alcaldes; la directora general para la Igualdad de Trato, No Discriminación y Contra el Racismo; la vicerrectora de Universidad de Sevilla y la delegada del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide.

Con la visualización de los elementos de la campaña 'La Receta 8M', se ha patentizado un espacio de reflexión colectiva ante los discursos y modelos que, bajo apariencias atractivas y cotidianas, están suponiendo de hecho un retroceso en los avances hacia la igualdad, sobre todo el en contexto de las redes sociales, donde se construyen referentes que es necesario analizar de forma crítica.

La campaña busca "desmontar la 'romantización' de roles tradicionales de género que se presentan a mujeres jóvenes como elecciones neutras, desprovistas de implicaciones sociales, económicas y personales, y se contraponen a la experiencia de mujeres de generaciones anteriores que vivieron en primera persona las limitaciones de los roles tradicionales, aportando una perspectiva intergeneracional que enriquece el debate y refuerza la importancia de no dar pasos atrás".

En la misma, se utiliza la cocina como "escenario simbólico, el espacio más recurrente en el contenido que difunden las prescriptoras de contenidos tradwife, para invitar a la reflexión sobre los roles de género a través de la metáfora de una receta en la que se presentan ingredientes deseables pero incompletos si se desea desarrollar una vida en igualdad".

Como punto central del acto, se ha procedido a la lectura del Manifiesto compartido por las ocho diputaciones provinciales andaluzas, a cargo de la Agente de Igualdad del PIM de Montellano, Pepa Gutiérrez.

En paralelo, se presentado el 'Bus por la Igualdad', que recorrerá la provincia de Sevilla a lo largo de alrededor de 2.500 kilómetros y hasta el 20 de marzo, para entregar material de sensibilización y acercar el mensaje de la igualdad real de oportunidades a la ciudadanía en 64 municipios, 15 más que el año pasado.

Uno de los elementos especialmente diseñados para el desarrollo de la campaña del 8M de este año es el cuento titulado 'La revolución del recreo', un recurso educativo concebido como herramienta de sensibilización y reflexión en torno a la igualdad desde la infancia, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

Su difusión es abierta y gratuita a través de la web de la Diputación (www.dipusevilla.es) y estará disponible en las 127 bibliotecas públicas integradas en la Red Provincial de Bibliotecas Públicas y en centros educativos, entre otros espacios.

Otro de los materiales de diseño específico es el 'Diccionario Feminista', que recoge y visibiliza palabras, expresiones y formas de nombrar propias de nuestra realidad social, cultural y territorial, poniendo nombre a situaciones y experiencias que históricamente han permanecido invisibilizadas.

Por otro lado, la Diputación relanza la III edición del Consejo provincial de Mujeres, un órgano de participación "real, estable y eficaz, en el que la voz de las asociaciones no solo sea escuchada, sino que sirva como referencia para el diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas de igualdad en el conjunto de la provincia".

Por último, hay programadas más de 300 actividades en torno a la igualdad y a la celebración del Día Internacional de las Mujeres, que se desarrollarán en los municipios de la provincia a través de sus Puntos de Igualdad Municipales.

Este foro ha sido también el escenario de la entrega de los galardones de la tercera edición de los Premios Guiomar de ensayos de género, que convoca el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación.

El primer premio lo ha obtenido Belén Mateo Paúl, abogada especializada en Derecho de Familia y Extranjería y asesora jurídica en los PIMs de Peñaflor y La Puebla de los Infantes, con su ensayo 'Descargas no autorizadas. Pantallas que hieren', "donde se explora con profundidad las violencias sexuales en el ámbito digital, que como señala la autora "convierten a las mujeres en objetos de deseo, castigo o burla mediante el uso no autorizado de su imagen, transformando lo íntimo en público y vulnerando sistemáticamente el consentimiento".

La ganadora del segundo premio es Nancy Lizbeth García Ramírez, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y máster en Género e Igualdad por la Universidad Pablo de Olavide, por la obra "Entre cuerpos, tecnologías y afectos: una propuesta desde las pedagogías comprometidas, creativas y tecnopolíticas para la igualdad".

Se trata de un trabajo que "amplía nuestra comprensión de las desigualdades y opresiones históricas y actuales, así como de las estrategias y propuestas globales que buscan enfrentarlas y transformarlas y en el que la autora nos invita a politizar lo cotidiano y apropiarnos del espacio digital como una dimensión más de nuestra acción, entrelazando memoria, comunidades, afectos y tecnología para generar cambios reales".

La obra que ha obtenido el tercer premio se titula "El precio del resplandor", de Paloma Mingorance Salas, graduada en Filosofía (2025) por la Universidad de Sevilla. La obra premiada ofrece una reflexión profunda y cercana sobre la experiencia de ser mujer hoy.