Dispositivo especial de Tussam y Lipasam para Nochevieja y Año Nuevo en Sevilla

Archivo - Un vehículo de la empresa municipal de limpieza Lipasam circula por el centro de Sevilla, en foto de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha establecido un dispositivo especial para Tussam y Lipasam con vistas a los días 31 de diciembre (Nochevieja) y el festivo del 1 de enero (Año Nuevo) con un refuerzo de autobuses y del servicio de recogida de residuos, respectivamente, puesto que son fechas de mucha actividad comercial y de afluencia de público

En este sentido, el plan de Lipasam realizará servicios continuados de barrido, baldeo, vaciado de papeleras y equipos de intervención rápida para atender incidencias urgentes. Asimismo, se incrementa la recogida selectiva, especialmente de cartón y envases, ante el aumento de residuos derivados de la actividad comercial y de ocio propia de estas fechas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Para facilitar que los trabajadores municipales puedan disfrutar de las fiestas con sus familias, Lipasam modificará los horarios de recogida de residuos el día 31 de diciembre. El servicio, que habitualmente se realiza por la noche, se adelantará, por lo que vecinos y comerciantes deberán depositar los residuos en los contenedores en horario de mañana.

Lipasam ha incorporado 756 contratos eventuales, a los que se suman 125 trabajadores fijos recientemente integrados en la plantilla, con el objetivo de reforzar los servicios en todos los distritos de la ciudad durante el periodo navideño.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Este dispositivo municipal se completa con el refuerzo del transporte público de Tussam durante todo el periodo navideño hasta el 7 de enero. Durante este tiempo, la empresa municipal incrementa de forma significativa su oferta, especialmente en fines de semana y festivos, y adapta los horarios en las jornadas señaladas.

Tussam adapta el funcionamiento del servicio en la noche del 31 de diciembre, adelantando la finalización del servicio diurno y el inicio del servicio nocturno, y modifica los horarios de arranque el 1 de enero.

La finalización del servicio diurno será en torno a las 22,00 horas, últimas salidas desde ambas cabeceras entre las 21,00 y 21,30 horas, funcionando a partir de ese momento el servicio nocturno.

Las líneas nocturnas adelantan su primera salida desde el Prado de San Sebastián a las 22,00 horas, siendo la última, también desde Prado de San Sebastián, a las 5,00 horas desde el interior de la estación de autobuses. Así, el 1 de enero el servicio comenzará a las 9,00 horas.