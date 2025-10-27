Dos detenidos por darse a la fuga en un vehículo robado tras no querer identificarse en un control en Camas (Sevilla)

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes a dos personas tras darse a la fuga por la autovía Sevilla - Cádiz en un vehículo, presuntamente robado, después de que se negaran a identificarse ante los agentes en un control rutinarios. Se les atribuyen varios delitos entre ellos conducción temeraria, desobediencia grave, sustracción de vehículo y posible quebrantamiento de medida cautelar, en el caso de uno de ellos.

Según una nota de prensa del Cuerpo, la detención se encuentra en el marco de la 'Operación Lusitano'. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Camas (Sevilla), cuando un indicativo policial observó a dos personas en "actitud sospechosa" dentro de un vehículo.

Cuando los agentes pidieron su identificación, ambos emprendieron la huida, iniciándose así una persecución policial que se prolongó durante más de 20 minutos y que se desarrolló tanto en sentido Cádiz como posteriormente en sentido Sevilla, tras dar la vuelta en el municipio de Los Palacios (Sevilla).

La huida terminó cuando el vehículo en el que viajaban los sospechosos impactó contra la mediana de la autovía, momento en el que ambos descendieron del coche e intentaron escapar a pie. Los agentes pudieron darles alcance y detenerlos tras una breve persecución.

Una vez identificados, las diversas comprobaciones policiales llevadas a cabo por los actuantes, revelaron que uno de los detenidos estaba reclamado judicialmente y todo apuntaba a que ,en los momentos del requerimiento, incumplía una medida de alejamiento que tenía impuesta respecto a su ex pareja, residente en las inmediaciones donde se había iniciado la persecución.

Asimismo, los agentes constataron que el vehículo utilizado en la fuga había sido sustraído en Portugal. Por todo ello, ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave, sustracción de vehículo y posible quebrantamiento de medida cautelar, en el caso de uno de ellos.