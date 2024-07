Ecologistas denuncia la muerte de 19 cigüeñas electrocutadas en un poste eléctrico de Marchena y pide medidas

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la muerte de 19 cigüeñas electrocutadas en un poste eléctrico de Marchena (Sevilla), "al haber contactado con el cableado del porte y el tendido eléctrico que le da servicio".

El poste, según los ecologistas, se encuentra en la Cañada Real de Sevilla-Granada, que discurre por el término municipal de Marchena, funciona como centro de transformación y pertenece a Endesa.

"En el poste se han incorporado medidas correctoras como aislamiento de cables e incluso un paraguas antiposado, sin embargo la realidad es tozuda y demuestra con esta masacre que han resultado totalmente insuficientes e incluso mal diseñadas", avisa Ecologistas en Acción.

"Ya se habían detectado mortandades de aves en sus inmediaciones, sin embargo, no se había llegado a estos niveles de mortandad pudiendo constatar la presencia de 19 ejemplares de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) muertos en el suelo y otro más electrocutado en la parte de arriba del poste, detrás del transformador. Esta elevadísima mortandad de ejemplares de especies protegidas es un verdadero atentado a la conservación de la naturaleza que exige una rápida respuesta de la administración y de la empresa propietaria de la instalación".

El colectivo agrega que este caso "demuestra que las medidas de protección frente a electrocuciones en tendidos y postes no pueden ser genéricas y las que sirven para un poste pueden no servir para otro, como sería el caso". "Hay que hacer un seguimiento de los tendidos para seguir detectando puntos negros como este poste y ajustar las medidas correctoras al uso que hacen las aves de cada uno, incluido el soterramiento de aquellos en los que se demuestre que cualquier otra medida de protección no funciona", exponen los ecologistas.