La economía sevillana afianza su crecimiento gracias al empleo y el dinamismo empresarial según la Diputación

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS)

La economía de la provincia de Sevilla "muestra una evolución favorable" gracias al aumento interanual de la ocupación, con un crecimiento del 0,78 %, durante los meses de verano y la evolución favorable del paro.

Así lo ha indicado este lunes los resultados del Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla, elaborado por Prodetur, que reúne los principales indicadores de coyuntura económica y social del territorio. La publicación correspondiente al tercer trimestre de 2025 constituye la edición número 53 de este informe.

Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre de 2025 la ocupación en la provincia de Sevilla ha registrado un incremento interanual del 0,78 %, alcanzándose un total de 836.543 personas ocupadas. Este crecimiento, "aunque moderado", consolida y mejora la cifra de empleo provincial registrada a mediados de año, al aumentar un 1,94 % con respecto al trimestre anterior.

El informe ha indicado que este crecimiento se concentra en el empleo masculino, que experimenta un aumento del 2,42 %. En este contexto, la tasa de temporalidad desciende en -0,48 puntos porcentuales en términos interanuales, situándose en el 19,59 %.

Por su parte, las afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado un promedio de 825.230 personas en el tercer trimestre de 2025. De este modo, se mantienen por encima de las 800.000 afiliaciones desde finales de 2023, con una variación interanual positiva del 2,27 % en este periodo.

MAYOR FUERZA EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA

El informe recoge que, en el tercer trimestre de 2025, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia de Sevilla asciende a 55.839, lo que supone un crecimiento interanual del 1,54 % con respecto al mismo trimestre de 2024.

Un aumento que es especialmente significativo en las empresas de 250 o más trabajadores, con un crecimiento del 9,52%, seguidas de las empresas de 50 a 99 trabajadores, que aumentan un 4,71%. Por sectores de actividad, los mayores incrementos relativos en el número de empresas se producen en agricultura, construcción y servicios.

Estas cifras van en línea con la "senda positiva" de la actividad turística en la provincia. Según indica el informe, se ha registrado un aumento de casi el 4% en el número de viajeros y del 1,33% en las pernoctaciones. "Asimismo, se mantiene la fortaleza de la demanda de turistas no residentes en España alojados en establecimientos turísticos de la provincia", ha señalado.

En esta línea, el informe ha destacado los datos en los establecimientos extrahoteleros. En la comparación del tercer trimestre de 2025 con el mismo periodo de 2024, tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones aumentan un 19,75 % y un 3,53 %, respectivamente.

MEJORAN LOS DATOS EN RELACIÓN A LA VIVIENDA

Según los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del Instituto Nacional de Estadística, durante el tercer trimestre de 2025 se registraron en la provincia de Sevilla un total de 6.497 contratos de compraventa de vivienda, lo que supone 527 operaciones más que en el mismo trimestre de 2024.

En este sentido, el informe ha destacado que las transmisiones de vivienda "continúan mostrando valores positivos un trimestre más", con una tasa de variación interanual del 8,83 %, "prolongando la tendencia de crecimiento observada desde hace un año".

Atendiendo al régimen de protección, las compraventas de viviendas libres aumentan un 13,17 % interanual, mientras que las operaciones correspondientes a viviendas protegidas descienden un 14,08 %. En función del estado de la vivienda, se incrementan tanto las compraventas de vivienda nueva, con un crecimiento interanual del 10,16 %, como las de segunda mano, que aumentan un 8,45 %, también respecto al año anterior.