Los empresarios de Las Cabezas (Sevilla) expresan "malestar" por los "continuos cortes" en telefonía e internet

LAS CABEZAS (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios de Las Cabezas de San Juan (AECA) manifiesta su "profunda preocupación" por los "constantes" cortes en los servicios de telecomunicaciones en el municipio y que están afectando "gravemente" al normal desarrollo de la actividad empresarial "al mantenerlos incomunicados".

"Estos fallos recurrentes en telefonía e internet generan importantes perjuicios en el día a día de los negocios locales, dificultando la atención a clientes, la realización de gestiones administrativas, el uso de sistemas de pago electrónicos y la comunicación con proveedores", señala el colectivo en un comunicado.

Para la entidad, en un contexto en el que la digitalización es fundamental para la competitividad de las empresas, "resulta inaceptable que nuestros asociados se vean limitados por la falta de un servicio estable y de calidad".

En este sentido, la organización empresarial reclama a las compañías proveedoras de telecomunicaciones y a las administraciones competentes una solución "urgente y definitiva", que garantice la prestación de un servicio "eficiente y acorde" a las necesidades de las empresas del municipio.

"Las empresas locales no pueden permitirse pérdidas económicas continuas ni ver comprometida su imagen frente a clientes y proveedores por un problema que debería estar resuelto desde hace tiempo", concluye el comunicado.