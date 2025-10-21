Encuentro exclusivo de Canal Fiesta Radio con Antonio José en la sede de Fundación Cajasol en Sevilla

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla acoge este jueves, 23 de octubre, un encuentro exclusivo con Antonio José organizado por Canal Fiesta Radio. A partir de las 18,00 horas, los oyentes podrán interactuar con él y descubrir los secretos de su nuevo disco.

El evento será presentado por José Antonio Domínguez, que, una vez más, "creará el ambiente necesario para que este artista cordobés y los asistentes al encuentro disfruten de la música y su cercanía", informa Canal Sur en un comunicado.

Antonio José está acabando un nuevo trabajo discográfico. Algunas canciones de este álbum ya son conocidas por los seguidores de Canal Fiesta, como 'Patas arriba el hotel' (último número 1 en Canal Fiesta) y 'Luz', tema que acaba de entrar en el top50.

Para el evento se había reservado un cupo de entradas que los oyentes solicitaron por correo electrónico, ya agotado. No obstante, el resto de entradas estará disponible el mismo día del evento hasta completar aforo.

El evento podrá seguirse por las redes sociales de Canal Fiesta y posteriormente se convertirá en un podcast que podrá descargarse desde la web y las aplicaciones móviles de esta cadena.

Los Encuentros de Canal Fiesta facilitan un espacio en el que los seguidores pueden conectar y conocer en profundidad a sus artistas preferidos, haciendo preguntas e interactuando con ellos durante el evento, en el que podremos escuchar algunos de sus temas más conocidos.