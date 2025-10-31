Endesa instala un centro de transformación en Torreblanca por la sobrecarga de la red en este barrio de Sevilla

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, sigue trabajando en la instalación estos días de los 12 centros de transformación que tiene previsto poner en funcionamiento a lo largo de este año y principio de 2026 "para reforzar el suministro en los barrios de Sevilla más afectados por la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo".

Los técnicos de la compañía han comenzado la instalación de uno de estos centros de transformación en la calle Via Traiana que servirá para reforzar el suministro eléctrico de la barriada de Torreblanca. Una vez instalado el armazón de 25 toneladas de peso, durante el próximo mes se trabajará en las canalizaciones necesarias para el tendido de 360 metros de cableado de media tensión y los 1.600 metros de cableado de baja tensión que permitirán conectar la infraestructura a la red, detalla en un comunicado.

El nuevo centro de transformación que se ha colocado con ayuda de una grúa de gran tonelaje albergará dos máquinas transformadoras de 630 KVA, es decir, energía suficiente como para atender a 840 viviendas nuevas en una zona donde no hay previsto crecimiento poblacional y donde ya se cuenta con el doble de potencia para el número de viviendas que hay.

El nuevo centro de transformación supondrá una inversión de 160.000 euros y beneficiará en Torreblanca a la zona de Via Traiana, Virgen de las Lágrimas, Virgen de Dulce Nombre, Virgen de las Antiguas y Madre de la Iglesia. Esta inversión se une a los 3,8 millones que Endesa ya ha invertido en Torreblanca en los últimos tres años "para reforzar el suministro en esta zona que registra el 60% de fraude".

Con este son ya nueve los centros de transformación instalados en el marco del convenio ratificado con el Ayuntamiento, por el cual el Consistorio cede el espacio necesario para ubicar doce nuevos centros de transformación en barrios de especial atención.