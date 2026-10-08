Endesa realiza obras de refuerzo en la red de media tensión de Montequinto (Sevilla), con una inversión de 412.000 euros

Obras de refuerzo de la red en Montequinto (Sevilla) - ENDESA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha levado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión de Montequinto (Sevilla), una actuación que ha supuesto una inversión de 412.000 euros y que, según ha asegurado, redundará en la calidad del servicio de 3.360 clientes residenciales y comerciales.

Según ha concretado la entidad en un comunicado, para ello, un equipo de técnicos ha llevado a cabo la sustitución de 690 metros de cableado de media tensión. Una actuación que ha requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Dos Hermanas para la apertura de zanjas, el desvío del tráfico y el tendido del cableado a lo largo de las calles Ferrara, avenida San José de Calasanz y avenida de Los Pinos.

Los trabajos han incluido además la ejecución de 418 metros de nueva canalización subterránea, es decir, de las conducciones que alojan y protegen el cableado a lo largo de su recorrido. Asimismo, se han ampliado y renovado dos centros de transformación.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas, para "reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución".