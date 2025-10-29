Endesa refuerza en Sevilla el suministro eléctrico de San Jerónimo con un nuevo centro de transformación

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha comenzado la instalación de un nuevo centro de transformación en la calle Mejillón que redundará en el suministro eléctrico del barrio de San Jerónimo.

La nueva instalación, que supondrá una inversión de 150.000 euros, albergará dos máquinas transformadoras de 630 KVA (kilovoltios amperios), es decir, estarán dotadas de potencia suficiente para dar suministro a 840 viviendas más, informa la compañía en un comunicado.

Tras la instalación de este centro de transformación, los técnicos de la compañía llevarán a cabo una reconfiguración de la red de baja tensión, así como el tendido de 300 metros de cableado de media tensión y más 1,2 kilómetros de baja tensión que alimentará a los vecinos de las calles Mejillón, Anguila, Esturión, Carpa, Medina y Galnares, Corvina y Pulpo.

Este centro de transformación forma parte del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, por el cual el Consistorio cede el espacio necesario para ubicar doce nuevos centros de transformación en barrios de especial atención.

Este centro en San Jerónimo es el séptimo de este acuerdo, tras los instalados en Torreblanca, Los Pajaritos (tres centros), La Plata y La Candelaria. En el marco de esta colaboración, en los próximos días, Endesa procederá a la instalación de los cinco centros restantes en los barrios de Amate, Torreblanca, Palmete, El Cerezo y Tiro de Línea.

Para la conexión y puesta en servicio de los doce centros de transformación también será necesario la instalación y canalización de nuevo cableado de media y baja tensión. En total, se instalarán más de 81 kilómetros de cableado para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total podría abastecer a siete hospitales como el Virgen Macarena.