Entra en circulación la nueva línea 60 que conecta Sevilla Este con el Hospital Macarena

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea 60 de Tussam ha entrado en funcionamiento este lunes. Este nuevo servicio conecta el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con el Hospital Universitario Virgen Macarena. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que se cumple así con una "reivindicación histórica" de los vecinos.

En una declaración ante los medios, Sanz ha indicado que se trata de "una conexión directa y rápida" con el hospital de referencia del distrito. "Cumplimos con los vecinos y seguimos trabajando para que el transporte público sea la mejor opción para moverse por nuestra ciudad", ha subrayado.

En esta línea, el alcalde ha indicado que la línea 60 se suma a las acciones del Consistorio en la "mejora del transporte público en Sevilla Este". En este sentido, ha puesto en valor la línea TB1 con 5.500 usuarios diarios de media tras casi dos meses de funcionamiento.

La nueva Línea 60 cuenta con 27,6 km de recorrido total, con 15 paradas por sentido y una duración del recorrido de unos 40 minutos aproximadamente. El horarios de funcionamiento es 7,00 a 22,00 de lunes a viernes y de 9:00 a 22:00 los sábados. Tiene frecuencias de paso de 16 minutos en la mañana y 24 minutos en la tarde, y cuenta con una flota de hasta 8 autobuses en hora punta, lo que supone 94 expediciones diarias y más de 7.500 plazas ofertadas. Además de conectar con el Hospital, la terminal en Barqueta permite conexión a circulares y transversales (C1, C2, C3, C4, líneas 3 y 6).

Este nuevo servicio tiene su cabecera en la Avenida de la Aeronáutica, circulando posteriormente por Avenida de Las Ciencias, Avenida Emilio Lemos, Avenida Séneca, Avenida Ciudad de Chiva, Secoya, Alcalde Luis Uruñuela, Avenida Montes Sierra, calle Ada, Avenida Alcalde Manuel del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pio XII, Dr. Marañón, José Díaz y Avenida Concejal Jiménez-Becerril), finalizando en la Barqueta.