El equipo de Fútbol Sala del Colegio San Agustín de Sevilla celebra su victoria en los Juegos FISEC-FICEP

El Colegio San Agustín celebra su victoria en el Consistorio - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fútbol Sala del Colegio San Agustín de Sevilla, que el pasado mes de julio se proclamó campeón de los 76 Juegos Internacionales FISEC-FICEP (Federación Internacional del Deporte Escolar Católico y Federación Internacional Católica de Educación Física y Deportiva), celebrados en Budapest, ha acudido este martes al Consistorio para celebrar su victoria.

Allí han sido recibidos por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha rasladado su reconocimiento a los jugadores, entrenadores, familias y al conjunto de la comunidad educativa del Colegio San Agustín del barrio de Santa Clara por este importante logro.

"Es un orgullo recibir hoy en el Ayuntamiento a estos jóvenes que han llevado el nombre de Sevilla hasta lo más alto del deporte escolar internacional. Su triunfo es mucho más que un resultado deportivo: es el fruto de muchos años de esfuerzo, de compañerismo, de constancia y de unos valores que se aprenden desde pequeños", ha señalado el alcalde.

El Ayuntamiento ha subrayado en un comunicado que el colegio San Agustín se proclamó campeón tras disputar una final especialmente emocionante, que terminó con un resultado de 4-3. Se trata de la primera participación del conjunto sevillano en una final internacional, después de haber conquistado en cuatro ocasiones el Campeonato de España.

"Tiene todavía más mérito si tenemos en cuenta que estos jugadores llevan jugando juntos desde pequeños, en un colegio familiar y no muy grande, y que se han enfrentado a equipos que, en algunos casos, estaban formados por selecciones de distintos colegios católicos", ha destacado Sanz.

La expedición del San Agustín estuvo acompañada en Budapest por jugadores, entrenadores y familiares. En total, entre 150 y 170 personas estuvieron vinculadas al equipo durante esta experiencia internacional, reflejando el fuerte apoyo de toda la comunidad educativa y familiar.

El Colegio San Agustín es un centro educativo católico y concertado perteneciente a la Orden de San Agustín. Fue fundado en 1971 en el Parque de las Naciones y, desde 1976, se encuentra ubicado en el barrio de Santa Clara, acumulando ya más de medio siglo de trayectoria en Sevilla.