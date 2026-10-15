Podemos ofrece a IU acuerdos de unidad en la mayoría de comunidades y dejar al margen Madrid y Barcelona

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ofrecido la mano tendida a IU y a partidos de corte territorial acuerdos de unidad electoral en la mayoría de comunidades autonómicas pero dejando al margen Madrid y Barcelona, donde abre el escenario de competencia electoral con Frente Amplio.

Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha mostrado su mano tendida a una alianza con IU para las elecciones generales en los territorios donde "solo existen ambas fuerzas", citando los casos de Murcia, Cantabria, Asturias y, por supuesto, Andalucía.

De hecho, dirigentes autonómicos de la formación morada "han lanzado el guante" en las redes sociales, según ha dicho Belarra, apelando exclusivamente a revalidar coaliciones electorales en esos territorios emulando la fórmula de Unidas Podemos. En dichos mensajes, no se menciona en ningún caso a Movimiento Sumar o Frente Amplio, el nuevo espacio de los socios minoritarios del Gobierno.

La líder de Podemos ha exceptuado las circunscripciones de Catalula, donde tienen un acuerdo de colaboración con ERC, y el caso de Madrid, donde la distancia con Frente Amplio es manifiesta. Con ello, desliza la opción de que en ambas circunscripciones haya competencia electoral de la izquierda al ser las dos plazas que son más proporcionales y donde "no se pierden votos de izquierdas".

De esta forma, apunta a la opción de acuerdos asimétricos que ya había barajado como hipótesis el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, recalcando que en Madrid y Barcelona la fragmentación electoral en la izquierda castiga menos.

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