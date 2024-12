El equipo de motociclismo USRacing de la Universidad de Sevilla celebra su 15º aniversario

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido este 16 de diciembre de 2024 la celebración del 15º aniversario del equipo de motociclismo USRacing. Con una trayectoria marcada por la evolución de la combustión a la moto eléctrica, el evento no solo ha conmemorado los logros del equipo a lo largo de estos quince años, sino que también marca un hito significativo con un cambio de nombre y rebranding: de USRacing a eUSRacing.

Según ha informado la US en una nota, este cambio en la nomenclatura del equipo hace, por una parte, "un guiño a la vinculación que desde sus comienzos tienen con el ámbito de la ingeniería, ya la escudería nace en 2009 con un grupo de estudiantes de la ETSi". La incorporación de la 'e' en esta nueva definición, "homenajea esos comienzos y los vincula fuertemente con los conocimientos cardinales a desarrollar en un proyecto de este tipo".

La US ha explicado que se representa "la transversalidad de este equipo", que, tras esos primeros pasos, consideró "fundamental ampliar las disciplinas que conformaran el proyecto, para así aspirar a objetivos más elevados". De esta forma, la escudería integró a estudiantes de muchas otros Centros de la Universidad de Sevilla, como son la Facultad de Física, Matemáticas, Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática o la Escuela Politécnica Superior, entre otros.

Por último, conservan en su nomenclatura el vocablo que le da sentido a este proyecto: Racing. "Éste sigue representando la misión y el espíritu competitivo que mueve al equipo a superarse año tras año", ha señalado.

El acto, que estuvo presidido por la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo Cruz, contó además con la presencia de la teniente de Alcalde y delegada del Área de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia del Pozo Sánchez; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US, Andrés Sáez Pérez el delegado del rector para el Fomento de la Transferencia Tecnológica en la Innovación Docente de la US, Sergio Esteban Roncero; y la Team Leader del Equipo eUSRacing de la US, Paula Saucedo Rodríguez. Asimismo, acudieron a la cita numerosos miembros que a lo largo de las quince temporadas han ido pasando por el equipo, así como todos los profesores de la ETSi que han ejercido de tutores.

Desde su fundación en 2009, la escudería de motociclismo eUSRacing de la Universidad de Sevilla se ha consolidado como "un referente en el ámbito universitario, combinando ingeniería, innovación y competición en el apasionante mundo del motociclismo", han explicado desde el centro universitario.

El equipo participa en el campeonato internacional MotoStudent, una competición que reúne a universidades de todo el mundo en el circuito de MotorLand Aragón, donde los estudiantes aplican sus conocimientos teóricos en un proyecto real de alta exigencia técnica.

Más allá de diseñar y fabricar una motocicleta, USRacing busca "formar a los ingenieros del futuro", ha destacado la US. Los estudiantes no solo trabajan en el desarrollo técnico de la moto, sino que "también deben gestionar la financiación del proyecto, buscando patrocinadores y colaborando con empresas e instituciones públicas y privadas".

Esta combinación de retos técnicos y empresariales tiene el propósito de "proporcionar a los miembros del equipo una experiencia formativa que trascienda las aulas, preparándolos para los desafíos del mundo laboral", han detallado.

A lo largo de estos años, USRacing ha evolucionado significativamente. Lo que comenzó como un proyecto centrado en motocicletas de combustión interna ha dado un giro hacia la sostenibilidad con la implementación de un prototipo eléctrico en las últimas ediciones de MotoStudent. Este cambio refleja el compromiso del equipo con la innovación y las nuevas tendencias tecnológicas en el sector automovilístico.

El equipo cuenta con más de 40 estudiantes que se integran en diferentes áreas de trabajo. Esta multidisciplinaridad "garantiza el éxito de la escudería no solo en la propia competición, sino en otras áreas que son fundamentales para lograr los objetivos marcados", han subrayado. De esta forma, los estudiantes viven e integran la experiencia de que el trabajo en equipo es la suma de todas y cada una de las funciones y personas que forman la escudería, y que los resultados van a ser producto de este mecanismo bien engranado y fuertemente forjado.