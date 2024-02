SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía y exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en la provincia sevillana, Javier Fernández, han coincidido este lunes en pedir al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), que "rectifique" y renuncie a su idea de cerrar el conjunto monumental de la Plaza de España de Sevilla y cobrar una entrada a los turistas, ante el "rechazo" y el "clamor" que se ha generado en contra de esa propuesta.

Así se han manifestado a preguntas de los periodistas ambos dirigentes socialistas en una atención a medios durante una concentración en defensa de la sanidad pública organizada por la formación socialista ante el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza.

En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla, según confirmó este domingo su alcalde, planteará a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, un convenio de colaboración con el que crear una "unidad de gestión" para el mantenimiento y la conservación de la Plaza de España que supondría, entre otras medidas, cerrar el conjunto monumental obra de Aníbal González para la Exposición de 1929 y cobrar una entrada a los turistas.

Juan Espadas ha replicado al alcalde hispalense a propósito de esta cuestión que "es de necios confundir valor con precio", y "no tiene precio lo que le ofrecemos a los visitantes que llegan a esta ciudad cuando pueden contemplar el valor de un patrimonio como el de la Plaza de España", según ha abundado.

El exalcalde y líder de los socialistas andaluces ha llamado la atención acerca de que "parece que ahora" José Luis Sanz "se ha dado cuenta de que no tiene recursos para la seguridad, la limpieza y otros servicios públicos", y ha remarcado que "de esto no hablaba cuando era candidato" a la alcaldía en las elecciones locales del pasado mes de mayo.

Juan Espadas ha remarcado que la idea de cobrar por visitar la Plaza de España ha causado un "rechazo absoluto" que se refleja este lunes en "todos los medios nacionales, no sólo los locales", y ha dado la "bienvenida a la gestión" a José Luis Sanz, "ahora que sabe lo que se lleva entre manos", ya que "antes parece que no" lo sabía, según ha apostillado.

DEFENSA DE LA "TASA TURÍSTICA"

El secretario general del PSOE-A ha planteado si, "cuando lo que realmente tiene que decir" el alcalde "es si Sevilla tiene necesidad de tener ingresos adicionales como consecuencia de un incremento del turismo estable y permanente como el que vivimos desde hace unos años, por cierto desde que gobierna el PSOE en la ciudad, no sería más lógico resolverlo como hacen todas las ciudades al nivel internacional que tiene Sevilla, que es siendo capaces de instaurar de una vez por todas la tasa turística en esta ciudad".

"Ese es el modelo de financiación de un turismo de calidad en una ciudad como la nuestra, igual que lo tienen otras ciudades del mundo y europeas", según ha sentenciado Juan Espadas para añadir que "ese es el debate que el Partido Popular tendría que plantear", y para subrayar que el PSOE "cree en esa tasa turística" y, de hecho, ha llevado al respecto una iniciativa al Parlamento de Andalucía, donde fue "rechazada" por el PP-A, según ha puesto de relieve.

El secretario general del PSOE-A ha aclarado que lo proponen los socialistas en esta comunidad es que el Parlamento apruebe "una ley andaluza" que "habilite a los municipios de Andalucía que quieran poner esa tasa turística", de forma que ésta no sería "obligada para todos", sino "absolutamente voluntaria", y estaría "en función de la decisión de la corporación municipal" correspondiente.

"Por tanto, ¿qué problema tiene el Partido Popular para dejar que sean los alcaldes o alcaldesas en cada ayuntamiento los que decidan si se dan las circunstancias, como se podrían dar en Sevilla, que se dan, para buscar una financiación estable y mucho más cuantiosa, que no hacer el ridículo vergonzoso de querer cobrar, uno o dos euros por ver la Plaza de España?", ha preguntado Juan Espadas antes de lamentar "qué decepción más grande" ha generado el alcalde de Sevilla.

En esa línea, el líder del PSOE-A ha pedido a Sanz "que se lo piense mejor, después de este rechazo tan claro, tan contundente" que ha generado su idea, y ha dicho que espera que los "papeles" del acuerdo que el Ayuntamiento hispalense quiere trasladar al Ministerio de Hacienda "no salgan a ninguna parte". "Para hacer el ridículo, más vale hacer lo que llaman un 'globo sonda'", es decir, plantear "una idea, una ocurrencia", y si luego se ve un "rechazo" al respecto, "tiene que guárdaselo uno y hacérselo mirar", ha zanjado Juan Espadas.

JAVIER FERNÁNDEZ PIDE A SANZ QUE "SE DEJE DE IMPROVISACIONES"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, ha considerado que dicha propuesta sobre la Plaza de España es "una nueva invención y una nueva improvisación por parte del alcalde de Sevilla", que ha recibido "un clamor" de peticiones de que "rectifique" esa propuesta, "se deje de improvisaciones y que verdaderamente ponga encima de la mesa un plan serio y riguroso para el turismo, en este caso, de la capital" hispalense.

"Sin entrar en la legalidad o no" de esta propuesta sobre la Plaza de España, "lo que sí nos parece es un auténtico disparate en un doble sentido", según ha aseverado Javier Fernández, quien por un lado ha defendido que "el proyecto global que se tiene que afrontar es el de la tasa turística global de toda la provincia y, en este caso, de todo el turismo que llega a la ciudad" de Sevilla.

Y, en segundo lugar, el presidente de la Diputación ha considerado que "volver a considerar a los ciudadanos de la provincia de Sevilla casi como turistas en la capital" no le parece "muy serio".

Con lo cual, Javier Fernández ha pedido al alcalde, José Luis Sanz, que "escuche el clamor popular, que escuche cómo estaba ayer la ciudad levantada en armas, que no busque fórmulas alternativas en este sentido, que se dedique a mantener la parte de responsabilidad que le corresponde en la Plaza de España, no solamente a mantenerla, sino a vigilarla también y a cuidarla, que es su responsabilidad y su obligación, y que no improvisemos, que no inventemos, que en este ámbito del turismo visualice territorios que lo están haciendo muy bien, y que había un camino muy claro hasta mayo del año pasado en materia turística en Sevilla, que no se salga de ese camino, que será el camino correcto", ha concluido manifestando el presidente de la Diputación.