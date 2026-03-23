Especialistas de Vithas Sevilla alertan del repunte de casos de tuberculosis en Andalucía

César Aurelio Gutiérrez, especialista en Neumología de Vithas Sevilla. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neumología del Hospital Vithas Sevilla ha recordado este lunes con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis que esta enfermedad continúa estando presente en España y Andalucía, con un incremento de casos en los últimos años. Según los datos del último informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, Sevilla mantiene una de las incidencias más altas de la comunidad, con un repunte sostenido y distritos que superan el umbral de baja incidencia marcado por la OMS. Ya en 2024, Andalucía registraba 451 casos, tendencia que se confirmó como creciente durante 2025.

En este sentido, el doctor César Aurelio Gutiérrez, especialista en Neumología de Vithas Sevilla, advierte en una nota de que "la mayoría de la población sigue pensando que la tuberculosis está erradicada, cuando en realidad su incidencia continúa en ascenso en Sevilla, Andalucía y el resto de España". En palabras del especialista "se trata de una enfermedad milenaria que cuenta con un alto porcentaje de curación con los antibióticos indicados. El problema es el crecimiento constante de resistencias, que dificulta la erradicación de la bacteria y compromete la efectividad de los tratamientos".

La bacteria productora de la tuberculosis se trasmite de forma aérea al toser. Para su reconocimiento, el especialista de Vithas Sevilla recuerda que los síntomas más frecuentes de la tuberculosis pulmonar incluyen tos persistente con expectoración, en ocasiones con sangre, fiebre, pérdida de apetito y peso, sudoración nocturna y cansancio. Así, "si estos síntomas duran más de dos o tres semanas, debe consultarse al neumólogo", señala Gutiérrez.

El riesgo de desarrollar tuberculosis es mayor en personas con sistemas inmunitarios debilitados, como pacientes con diabetes, cáncer, tratamientos inmunosupresores, desnutrición o condiciones socioeconómicas desfavorables. También aumenta en entornos de hacinamiento como residencias, así como entre el personal sanitario expuesto de forma directa a estos pacientes. Para su control, "las medidas más eficaces son las de barrera cuando se sospecha la enfermedad y más cuando ya se ha realizado el diagnóstico, realizando un aislamiento aéreo mientras se inicia el tratamiento y se demuestra que el paciente ya no es contagioso".

Además, tal y como señala el especialista de Vithas Sevilla, uno de los retos más relevantes señalados por los organismos internacionales es el crecimiento de las cepas multirresistentes, que complican los tratamientos y dificultan la erradicación global. Para dar respuesta a esta situación, el Servicio de Neumología trabaja con diagnóstico precoz, estudios de contactos, antibiogramas dirigidos y consultas específicas para tuberculosis resistente, con el objetivo de asegurar la curación y evitar recaídas.

En este punto, el especialista recuerda que la tuberculosis puede desarrollarse de forma activa pero también puede estar en un estado que se denomina "latente", es decir "que se encuentra en nuestro organismo esperando su oportunidad y esa oportunidad aparece cuando las defensas de las personas se debilitan como puede verse en diversas enfermedades pulmonares sobre todo las relacionadas con el tabaquismo u otra enfermedad que reduzca la buena respuesta del sistema inmune". Es por ello que insiste en la necesidad de acudir al médico ante cualquier sospecha, evitar el contacto con personas no tratadas y reforzar las medidas de salud pública que facilitan el diagnóstico precoz y el cumplimiento del tratamiento de forma eficaz.