Estudiantes de la Universidad de Loyola de Sevilla visitan Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra

Un grupo de estudiantes del último curso del Grado de Ingeniería Industrial de la Universidad Loyola de Sevilla visitan las instalaciones de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Un grupo de estudiantes del último curso del Grado de Ingeniería Industrial de la Universidad Loyola de Sevilla ha visitado las instalaciones de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra para conocer de primera mano el proceso de fabricación del cemento y su aplicación en el ámbito industrial.

Durante la jornada, los estudiantes han recorrido las instalaciones acompañados por el jefe de Calidad de la fábrica, Carlos Rodríguez, quien les ha explicado las distintas etapas del proceso de fabricación, las mejores técnicas disponibles que se emplean en la planta y los procedimientos y controles establecidos para garantizar la calidad del cemento y el cumplimiento de los requisitos ambientales. Según ha informado la entidad en una nota, la visita ha permitido a los futuros ingenieros acercarse a la realidad de la industria cementera y complementar su formación académica con una experiencia directa en un entorno industrial.

Con este tipo de iniciativas, Cementos Portland Valderrivas refuerza su colaboración con el ámbito educativo y su compromiso con la formación de las nuevas generaciones de profesionales, facilitando el conocimiento de una actividad industrial esencial para el desarrollo de infraestructuras y poniendo en valor los avances del sector en materia de "eficiencia, innovación y sostenibilidad".

Las fábricas de Cementos Portland Valderrivas están inscritas en el Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental EMAS, un mecanismo voluntario de la Unión Europea para organizaciones comprometidas con la evaluación, gestión y mejora continua de su desempeño ambiental.

A través de su actividad en las diferentes fases de la cadena de valor, la compañía contribuye además a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más relevantes para el sector cementero: nueve (Industria, Innovación e Infraestructuras), once (Ciudades y Comunidades Sostenibles), doce (Producción y Consumo Responsables) y trece (Acción por el Clima).

La fábrica de Alcalá de Guadaíra pertenece al Grupo Cementos Portland Valderrivas, multinacional líder en la producción de cemento, que utiliza en sus procesos productivos las mejores técnicas disponibles para alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente.