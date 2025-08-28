Un estudio del IBiS en Sevilla desvela un nuevo mecanismo de sensibilidad del sarcoma de Ewing a la quimioterapia

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) ha identificado un nuevo mecanismo molecular que podría explicar la elevada sensibilidad del sarcoma de Ewing --un tumor óseo agresivo que afecta principalmente a niños y adolescentes-- a determinados fármacos quimioterápicos, como el irinotecán, según un estudio publicado en la revista Oncogene. Los investigadores han señalado que estos hallazgos podrían abrir la puerta a estrategias "más personalizadas y eficaces" para el tratamiento de este tipo de cáncer.

Según ha informado la Universidad de Sevilla en un comunicado, el estudio ha sido liderado por los profesores Enrique de Álava y Fernando Gómez-Herreros, cuyos grupos han colaborado dentro del IBiS. Ambos han codirigido la tesis doctoral 'José Joaquín Olmedo-Pelayo', primer autor del trabajo, que ha contado además con la participación de instituciones de referencia nacionales e internacionales.

La entidad ha explicado que el sarcoma de Ewing está caracterizado por una alteración genética muy específica: la fusión de los genes Ewsr1 y FLI1, que da lugar a una proteína quimérica oncogénica denominada EWS::FLI1. Esta fusión, además de iniciar y sostener el crecimiento tumoral, altera procesos celulares esenciales.

En este estudio, los investigadores han descubierto que EWS::FLI1 secuestra a una proteína clave, DHX9, impidiendo su función natural en la resolución de algunas estructuras de ADN/ARN llamadas 'R-loops'. Como consecuencia, las células tumorales acumulan estas estructuras, lo que conduce a inestabilidad genómica, estrés replicativo y muerte celular, especialmente tras el tratamiento con irinotecán, un inhibidor de la topoisomerasa I, que induce altos niveles de 'R-loops' en la célula.

El investigador del IBiS y coautor senior del estudio, Fernando Gómez-Herreros, ha explicado que "se ha identificado una vulnerabilidad específica del sarcoma de Ewing que se puede explotar terapéuticamente". "Esta alteración en la maquinaria de resolución de 'R-loops' no solo explica la sensibilidad al irinotecán, sino que también sugiere nuevas combinaciones terapéuticas con inhibidores de ATR que podrían mejorar la eficacia del tratamiento", ha señalado.

APLICACIONES CLÍNICAS

Además del valor biológico del descubrimiento, la US ha resaltado que los hallazgos tienen "un potencial clínico directo". En primer lugar, los investigadores han observado que niveles elevados de DHX9 se asocian a peor pronóstico, lo que plantea su uso como biomarcador predictivo de respuesta.

En segundo lugar, bloquear la interacción entre EWS::FLI1 y DHX9, reduce la acumulación de daño genético y confiere resistencia al irinotecán, lo que refuerza la relevancia funcional de esta interacción.

"Este trabajo ayuda a entender por qué algunos pacientes con sarcoma de Ewing responden especialmente bien a fármacos como el irinotecán. Pero, sobre todo, da pistas para estratificar mejor a los pacientes y diseñar ensayos clínicos con terapias combinadas más racionales y dirigidas', ha afirmado el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y responsable del grupo 'Patología molecular de los sarcomas y otros tumores' del IBiS, Enrique de Álava.

Por último, ha subrayado que, en un tumor "tan complejo y agresivo como este, lograr mayor precisión en el tratamiento puede marcar una diferencia real en la supervivencia".