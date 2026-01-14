Estudio de la UPO subraya en Sevilla el valor del aprendizaje-servicio como herramienta de transformación universitaria

Presentación del informe 'El Aprendizaje-Servicio en las Universidad Andaluzas: Identificación de proyectos de ApS en las universidades públicas andaluzas'. - UPO

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha presentado en la mañana de este miércoles el informe 'El Aprendizaje-Servicio en las Universidad Andaluzas: Identificación de proyectos de ApS en las universidades públicas andaluzas'. Durante su presentación, se ha enmarcado la importancia del aprendizaje-servicio como una "herramienta clave". Además, se ha señalado que desde la universidad se pretende "cambiar la visión clásica del aprendizaje servicio como una práctica de innovación docente e introducir el aprendizaje-servicio de manera transversal en la universidad".

"Con el modelo aprendizaje-servicio vinculamos los aprendizajes y las prácticas con lo que se hace el voluntariado, a través de prácticas reales que sirvan para algo", ha señalado durante la presentación según una nota de prensa emitida por la UPO la profesora de la UPO, Virginia Martínez Lozano, encargada de dirigir el estudio.

Asimismo, ha apostillado que, de este modo, "los aprendizajes académicos servirían para hacer una mejor acción comunitaria que a su vez sea la que asiente los contenidos aprendidos en los contenidos académicos, el servicio refuerza y mejora el aprendizaje".

El informe resalta los proyectos de todas las universidades pública andaluzas en materia de aprendizaje-servicio, un total de 124 proyectos. Así, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Jaén son las que más proyectos aglutinan. El estudio, de igual forma, incide en la necesidad de ahondar en esta práctica donde "actualmente dominan los proyectos curriculares y presenta unos retos y conclusiones que pasan por aumentar estas prácticas más allá del ámbito docente".

El estudio ha estado dirigido, además, por Inmaculada Sancho Porras y Paula Carmona Álvarez, miembros de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la UPO, a través del Observatorio Andaluz de Voluntariado, en colaboración con la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía.

La presentación del informe ha estado presidida por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz y la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Concepción Cardesa Cabrera; y ha sido realizada por la profesora Martínez Lozano, autora de la investigación. Además, han estado presentes en el acto, el director general de Políticas Sociales de la UPO, Raúl Álvarez Pérez, así como representantes de diferentes universidades andaluzas y representantes de entidades del Tercer Sector.

Durante la presentación del informe, Gómez ha destacado el trabajo realizado en este informe y la importancia del aprendizaje-servicio como una "herramienta clave". Además, ha afirmado que desde la universidad se quiere cambiar la visión clásica del aprendizaje servicio como una práctica de innovación docente e introducir el aprendizaje-servicio de manera transversal en la universidad ya que "este tipo de estudios señalan la importancia de lo que queremos hacer y que todavía no hacemos".