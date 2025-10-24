Una experiencia sensorial para presentar la programación municipal para mayores de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado la programación municipal para personas mayores correspondiente al primer trimestre, una propuesta participativa que incorpora tres novedades destacadas: 'MayorFit 360', 'Sensorium' y 'Proyecto Clika'.

La presentación se ha celebrado en un Teatro Villa de Mairena "lleno de mayores, quienes vivieron allí mismo la primera experiencia de Sensorium con un concierto de cuerda Candlelight", informa en una nota de prensa.

Más concretamente, la oferta municipal se completa con 'ReCrea', centrada en la estimulación cognitiva, y 'CuidArte', orientada a la prevención en salud y la vida en comunidad. Tal y como ha señalado el alcalde, Antonio Conde, "queremos devolver a nuestros mayores lo que nos han dado , y más ahora que se acerca un momento histórico".

El programa se apoya en la ética del cuidado formulada por Carol Gilligan, poniendo en valor la atención, la escucha, la empatía y la responsabilidad. Las actividades han sido diseñadas para fomentar una red de apoyo y crecimiento mutuo, promoviendo un envejecimiento activo basado en aprendizajes significativos y participativos.

Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse de manera gratuita en los centros de mayores por teléfono en el 648 720 621 o en el correo electrónico 'bienestar.social@mairenadelaljarafe.org'.