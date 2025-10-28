Expertos dicen en vísperas del Día Mundial del Ictus que poco descanso, estrés y sedentarismo son detonantes

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de neurorrehabilitación de Vithas Sevilla ha advertido con motivo del Día Mundial del Ictus, que se celebra este próximo 29 de octubre, de que la falta de descanso reparador, el estrés crónico y la inactividad física conforman una "tormenta perfecta" que incrementa el riesgo de sufrir un ictus,

Según ha enmarcado el centro médico en una nota, la directora del Instituto de Rehabilitación Neurológica (Irenea) en Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, la doctora Myrtha O'Valle, explicó que estos tres factores alteran de forma directa la salud cerebral y recordó que el sueño, el control emocional y la actividad física son determinantes para prevenir lesiones cerebrovasculares.

Según la especialista, dormir menos de siete horas o más de nueve aumenta la probabilidad de padecer un ictus y de morir por causas cerebrovasculares, ya que el descanso insuficiente afecta a procesos clave como la regulación de la presión arterial, el metabolismo o la reparación celular. En este sentido, la American Heart Association ha incorporado el sueño saludable entre los ocho pilares esenciales de prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

O'Valle ha señalado también que el estrés crónico actúa como "enemigo silencioso" del cerebro, favoreciendo la hipertensión y alterando los ritmos biológicos. A ello se suma la falta de actividad física, que acelera la pérdida de masa muscular y autonomía, especialmente en mayores de 65 años. En contraposición, la práctica regular de ejercicio mejora la circulación, reduce la inflamación y fortalece la reserva funcional del cerebro.

"La buena noticia es que todos ellos son factores modificables", ha subrayado la especialista, quien recomienda mantener horarios regulares de sueño, practicar técnicas de relajación e incorporar desplazamientos activos en la rutina diaria. "No se trata de grandes sacrificios, sino de hábitos accesibles que marcan la diferencia y evitan consecuencias devastadoras", ha añadido.

El Instituto de Rehabilitación Neurológica Irenea, integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas, dispone de unidades especializadas en neurorrehabilitación en los hospitales Vithas de Valencia, Aguas Vivas, Vigo, Sevilla y Benalmádena, además de un centro monográfico en Elche.

En cuanto a la prevención secundaria, la doctora O'Valle ha enmarcado que el mayor desafío tras un primer ictus es evitar su repetición. "Una de cada cuatro personas que ha sufrido un ictus tendrá un segundo en los siguientes cinco años", ha indicado, señalando que la recurrencia es la principal causa de discapacidad severa y mortalidad asociada a esta enfermedad.

Según la especialista, la adopción de hábitos de vida saludables y el control de factores de riesgo clásicos pueden reducir hasta un 40 % la posibilidad de sufrir un nuevo episodio. "Cada decisión diaria -cómo dormimos, nos alimentamos, nos movemos y gestionamos el estrés- influye directamente en el riesgo de recurrencia", recalcó.

En España, el ictus continúa siendo una de las principales causas de discapacidad y la primera de mortalidad en mujeres, por lo que Vithas Sevilla insiste en la importancia de cuidar la salud cerebral desde edades tempranas como la mejor garantía para reducir su incidencia futura.