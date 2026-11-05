La fábrica de Cementos Portland acerca la economía circular a estudiantes del IES Tierno Galván de Alcalá (Sevilla)

Los alumnos del IES Tierno Galván de Alcalá en una visita a Cementos Portland. - CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La fábrica de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido a 42 estudiantes del IES Tierno Galván en una jornada dedicada a conocer cómo la industria cementera incorpora la sostenibilidad y la economía circular a su actividad.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la iniciativa ha sido organizada en colaboración con Flacema y Ecomímesis y ha combinado una visita a las instalaciones con charlas y talleres prácticos para mostrar al alumnado la importancia de aprovechar los recursos, reducir los residuos y avanzar hacia modelos de producción más sostenibles.

Durante el recorrido por la fábrica, el representante de Cementos Portland Valderrivas, Ismael Jaramillo, ha explicado las principales etapas de fabricación del cemento y las medidas implantadas para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y minimizar el impacto ambiental de la actividad.

Por su parte, Francisco Cueto, de Flacema, ha abordado los compromisos del sector cementero con el desarrollo sostenible, mientras que los monitores de Ecomímesis han dinamizado distintos talleres sobre reciclaje y economía circular.

A través de estas actividades, los estudiantes han podido reflexionar sobre el valor de los residuos como recursos y la importancia de dar una segunda vida a los materiales.

Esta jornada forma parte de las iniciativas con las que Cementos Portland Valderrivas ha promovido el acercamiento de la industria a los centros educativos y contribuye a sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de una gestión responsable de los recursos y la protección del medio ambiente.