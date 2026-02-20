Facua Sevilla reclama al Ayuntamiento que mejore la seguridad vial en la Glorieta del Alamillo

Archivo - Un peatón pasea junto a la rotonda del Alamillo, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha remitido un escrito a la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla para reclamar la mejora de la seguridad vial en el entorno y los accesos a la Glorieta Olímpica, ubicada junto al puente del Alamillo.

La asociación ha recibido numerosas quejas de usuarios que denuncian que el paso desde los tres carriles del puente a los seis carriles de la glorieta "se hace sin que exista una señalización previa que oriente al conductor sobre qué carril es el más adecuado para dirigirse a su destino", señala la organización de consumidores en una nota de prensa.

Estas indicaciones, en opinión de Facua, facilitarían una salida correcta de la vía y evitaría que se produjesen cruces innecesarios de vehículos con el consecuente riesgo de colisión que ello supone.

"En cierta medida, esta situación podría evitarse con una mejor señalización en una Glorieta Olímpica que genera problemas de circulación prácticamente a diario, y muy especialmente en horas punta como a primera hora de la mañana o al mediodía".

En cualquier caso, añade Facua, este refuerzo de las indicaciones habría que sumar "mayor precaución y atención por parte de los conductores", ya que muchos circulan "sin disciplina de carril y a una velocidad inadecuada".

En su escrito, Facua Sevilla recuerda al Consistorio que corresponde a los municipios la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, lo que implica la instalación y mantenimiento de señalización vial en dichas vías.

Por todo ello, le pide que adopte las medidas que sean necesarias para mejorar la seguridad vial en la Glorieta Olímpica y que mejore la señalización tanto vertical como horizontal "para reducir la sensación de inseguridad que provoca en muchos conductores".