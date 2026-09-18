La Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla atenderá a los menores de 15 años dentro del SAS

Atención odontológica a un menor de 15 años. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla se ha incorporado al Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI), por lo que atenderá a menores de 15 años dentro de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SAS).

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el programa cubre la revisión periódica del estado de salud oral, la educación en higiene bucodental y las medidas destinadas a prevenir y tratar las patologías dentales más frecuentes.

De esta manera, la participación de la Facultad permitirá integrar asistencia, formación y prevención en un entorno clínico universitario dotado de profesionales cualificados y recursos especializados.

Asimismo, contribuirá a que el alumnado conozca de cerca los programas públicos de salud oral y profundice en la atención integral del paciente infantil, siempre bajo la correspondiente supervisión profesional.

Esta iniciativa refuerza la vocación de servicio público de la US y ha consolidado a su Facultad de Odontología como un "espacio de referencia" para la docencia, la asistencia clínica y la promoción de hábitos saludables desde la infancia.

La Facultad informará próximamente de la fecha de inicio de la prestación, los requisitos de acceso y el procedimiento para solicitar cita en la Clínica Odontológica.