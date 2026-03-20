Fallece el hombre que fue tiroteado y abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Archivo - El Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Imagen de archivo. - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre que fue abandonado el pasado martes, 17 de marzo, a las puertas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras ser víctima de un tiroteo ha fallecido finalmente este viernes, 20 de marzo. Así lo han confirmado fuentes del propio centro a Europa Press sobre un incidente que se produjo sobre las 23,00 horas del referido día.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado a esta agencia las referidas fuentes, el varón fue ingresado de urgencia y atravesó una operación quirúrgica que, en conclusión, no ha podido salvar su vida. Por el momento, no han trascendido más datos de la víctima.

El suceso continúa bajo investigación policial, por lo que no han trascendido detalles del caso. La Policía Nacional detallaba en el momento de los hechos que el hombre había sido encontrado con "varios" impactos de bala.