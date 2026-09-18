Familia de Sandra Peña estudia la vía civil al ver que los jueces dan la razón a su tesis pese al archivo penal

Archivo - Pancartas durante la huelga general estudiantil en solidaridad con Sandra Peña , contra el bullying y los discursos de odio. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, han indicado que estudian emprender la vía civil contra el centro para buscar responsabilidades.

Ello, tras la decisión de los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que pese a confirmar el archivo de la querella interpuesta por los padres contra los responsables del centro Irlandesas Loreto al no ver responsabilidad penal, "da la razón" a la tesis defendida por la familia y "vía libre a la Junta de Andalucía" para ejercer una sanción "ejemplar".

A juicio de la madre de la menor, Zara Villar, el auto confirma que Sandra sufría acoso escolar, que el mismo sucedía en el propio centro, que el personal docente conocía la situación y que las medidas tomadas eran "ineficaces" al ser "inexistentes", según ha expresado en declaraciones en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur, recogidas por Europa Press.

Villar ha subrayado que esta decisión deja "vía libre" a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para imponer una sanción contra el centro que la familia espera sea "nada menor que una sanción muy grave". Al hilo, la madre ha vuelto mostrar su agradecimiento hacia la Inspección Educativa, al considerar que llevó a cabo una "importantísima labor" al constatar "errores" ejercidos por parte del centro en el caso de Sandra.

Por ello, si bien han subrayado que aún se están barajando todas las posibilidades y mantienen conversaciones con los abogados de la familia al respecto, el argumentario de la magistrada "da la razón" en "todo" lo que los padres han defendido "desde hace ya prácticamente un año", esto es que los docentes "conocían lo que sucedía pero miraban para otro lado". En consecuencia, han mostrado su intención de estudiar la posibilidad de emprender la vía civil.

"Hay muchas preguntas, y aún quedan muchas respuestas. Hay cosas que no se han investigado y, por tanto, aún hay muchas lagunas", ha indicado Villar.