La Feria del Libro de La Algaba (Sevilla) alcanza su ecuador tras "llenar de vida" los espacios culturales del municipio

Archivo - Una caseta de la Feria del Libro de La Algaba, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Feria del Libro de La Algaba (Sevilla) alcanza este viernes su ecuador con una programación variada que "llena de vida" los distintos espacios culturales del municipio. Desde este martes, vecinos y visitantes disfrutan de una "completa agenda de actividades" en torno a la literatura, el teatro, la música y el patrimonio local.

Este viernes, 20 de febrero, el protagonismo recae en una tarde "cargada de propuestas" para todos los públicos en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez y otros enclaves del municipio. En este sentido, a las 17,00 horas, el público infantil podrá disfrutar de la obra 'Cuando Garfio conoció a Campanilla', de la compañía El Buen Pirata, con entrada libre hasta completar aforo, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

A las 18,00 horas tendrá lugar la presentación oficial de la IV Edición del Certamen Cinematográfico Igualgaba, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural algabeño. La jornada culminará a las 20,0 horas con la sesión musical a la luz de las velas 'Vientos del Sur', y a las 21,00 horas con una Gymkhana Literaria por las calles de La Algaba, organizada por Ilumina Teatro, "que promete convertir el casco urbano en un gran escenario participativo".

Tras las propuestas de este viernes, la programación continuará el sábado, 21 de febrero, con actividades desde primera hora de la mañana. El público infantil tendrá su espacio a las 11,00 horas con un cuentacuentos a cargo de la Asociación La Ribera. Una hora más tarde, el Club de Lectura Municipal celebrará una sesión extraordinaria dedicada a la obra de Federico García Lorca, uno de los grandes referentes de la literatura española.

La literatura local será protagonista a las 13,00 horas con la presentación del libro 'Deus Vult', del autor algabeño Manuel Barba Villegas. A continuación, a las 13,30 horas, la asociación musical Algarock pondrá ritmo a la jornada. Ya por la tarde, a las 19,00 horas, el público podrá disfrutar de la obra 'En Sevilla hay que morí viví', de la compañía La Pava Teatro, con recogida previa de invitaciones en el Ayuntamiento.

El domingo, a partir de las 9,00 horas dará comienzo el Certamen de Pintura al Aire Libre, que se prolongará hasta las 18,00 horas, "llenando las calles de arte y creatividad". A las 11,00 horas se celebrará la entrega de premios del II Certamen de Fotografía Villa de La Algaba.

Durante toda la semana, espacios como el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez, el Ayuntamiento y el Auditorio Municipal se han convertido en escenarios de encuentro en torno a los libros, el teatro, la música y las tradiciones.

"La Feria del Libro de La Algaba consolida así su apuesta por una programación diversa y participativa, reforzando el papel de la cultura como motor de dinamización social en el municipio", concluye el comunicado.