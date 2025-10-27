Feria del Libro de Sevilla arranca con 50.000 visitantes en su primer fin de semana y sigue sin cambios pese a la lluvia

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla (Felise) 2025 ha cerrado su primer fin de semana con 50.000 visitantes. El director de la muestra, Antonio Agredano, ha subrayado que, según las sensaciones de los libreros, se trata de "uno de los mejores inicios de la historia". Sobre la presencia de la lluvia, ha remarcado que la "feria sigue" y descarta una posible ampliación de fechas, como ya sucedió en 2024.

En declaraciones a Europa Press, Agredano ha destacado la implicación de la ciudad y espera que los "buenos resultados" en el número de visitantes se traduzcan en un aumento de la facturación por parte de los expositores. "Hemos incluido muchas actividades, hemos llenado de actos y firmas toda la semana, y esa ilusión y esas ganas se notaban en el ambiente, en las visitas y estoy seguro de que en las ventas", ha reseñado.

Felise celebra este año su segunda edición en los Jardines Murillo de la capital andaluza, un enclave que para Agredano "casa muy bien con el libro y con la literatura" y que ayuda a la "visibilidad" del evento, en "especial entre las familias". Sin embargo, se trata de un lugar que al no estar asfaltado, provoca que el albero se enfangue por las lluvias.

En esta línea, el director de la muestra ha asegurado que han tomado medidas como achicar agua y alguna "solución plástica" ante las "inesperadas" precipitaciones del domingo. "La lluvia no paraliza la feria, simplemente tenemos que adaptarnos a las circunstancias del terreno, salvo que los vientos sean excesivos y haya un cierre de parques en toda la ciudad", ha indicado Agredano.

Una programación que, según el director, está "trayendo a mucho público", con colas de "hasta 3 horas" en algunos puestos durante la firma de autores en el fin de semana. Asimismo, Agredano ha subrayado el papel de los 57 expositores que participan en la feria, a los que califica como "los responsables del secreto del éxito". "La literatura vive un muy buen momento en nuestro país y en esta ciudad", ha subrayado.

Felise 2025 ha comenzado el 22 de octubre y se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre. En su primer fin de semana ha acogido a autores como Isaac Rosa, Susana Martín Gijón y Elvira Navarro.

Este lunes está previsto un homenaje al escritor, periodista e ilustrador sevillano Manuel Ferrand, ganador del Premio Elisenda de Moncada en 1966 y del Premio Planeta en 1968. También contará con la presencia del periodista Ignacio Camacho y su obra 'El pretérito perfecto'.