Fernández destaca que la "gran Sevilla" metropolitana supera a Zaragoza y pide "ojos" más allá de la capital

Fija el transporte, los servicios públicos y las "oportunidades laborales" cerca como "claves" contra la despoblación rural

El presidente de la Diputación, el socialista Javier Fernández, ha manifestado que "Sevilla sale bien parada en la comparativa" demográfica con la ciudad Zaragoza e incluso la "gana", porque la capital mañana carece de corona metropolitana más allá de sus 691.037 habitantes según los últimos datos del censo, mientras la capital andaluza y su área metropolitana conforman "una gran Sevilla que tiene más de un millón de habitantes".

En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández ha evaluado los últimos datos del censo anual de población correspondiente al periodo entre 2021 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arroja respecto al último de tales años un total de 686.741 habitantes en Sevilla capital y 691.037 habitantes en el caso de la ciudad de Zaragoza.

Ello, en un marco en el cual la última revisión del padrón municipal contabilizaba a fecha 1 de enero de 2024 un total de 687.488 habitantes en Sevilla capital y 686.986 habitantes empadronados en el caso de la ciudad de Zaragoza. Al detalle, la última revisión del padrón municipal reflejaba que entre el 1 de enero de 2023 y la misma fecha de 2024, Sevilla capital había recuperado 3.463 habitantes más de pleno derecho, creciendo de 684.025 a 687.488 personas empadronadas como tal.

Sevilla capital volvía así a recuperar población empadronada, después de que desde 2011 se hundiese en un prolongado descenso demográfico, tras haber contabilizado más de 704.000 vecinos empadronados en 2005 y 2006, en un marco de crecimiento sostenido de la demografía de los grandes municipios de su área metropolitana, como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra o Mairena del Aljarafe; pesando el actual reto de recuperar la barrera de los 700.000 habitantes.

Al respecto, Javier Fernández ha avisado de que en la "comparativa permanente" entre Sevilla y Zaragoza, ya sea a través del censo o del padrón municipal, hay que tener en cuenta que mientras la capital maña "no tiene cinturón metropolitano", en el caso de la ciudad hispalense cuenta con un área metropolitana, conformando una conurbación de más de un millón de habitantes.

Es una "gran diferencia", según ha dicho, que es necesario "resaltar" porque "Sevilla sale bien parada en la comparativa" e incluso la "gana", gracias al "todo" conformado entre la capital y el área metropolitana. Así, ha señalado la realidad que constituye "una gran Sevilla que tiene más de un millón de habitantes" y que "no se puede ver simplemente con los ojos de la capital, sino como un área metropolitana que funciona muy bien como un absoluto todo".

Fernández ha abordado además el fenómeno de la despoblación rural, después de que la última revisión del padrón municipal reflejase que entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, seis de los diez municipios de la comarca de la Sierra Morena sevillana perdieron de nuevo población, en un contexto en el que dicha zona lucha desde hace años contra el retroceso demográfico. Más al detalle, la nueva actualización del padrón reflejaba un total de 74 habitantes menos en esta comarca, en un contexto en el que el conjunto de la provincia, el número de vecinos empadronados creció en 10.536 personas.

Al respecto, el presidente de la Diputación, cuya institución cuenta con una oficina específica de diseño y planificación de estrategias de reto demográfico, ha asegurado que más allá de la situación de la comarca de la Sierra Morena sevillana, en la provincia no pesan "grandes problemas" en la materia, "lo que no significa" que los poderes no deban seguir "vigilantes", según ha dicho.

Como ha razonado, "la clave" contra la despoblación rural radica en factores como "las comunicaciones", o sea que la ciudadanía cuente con "buenas carreteras y buenos transportes" colectivos; "un buen nivel de servicios públicos" de sanidad y educación y, en tercer lugar pero no menos importantes, "oportunidades laborales cerca" del municipio.

Al respecto, ha puesto el ejemplo de la localidad de El Madroño, la localidad con menos habitantes de la provincia, pero que cuenta con 305 vecinos empadronados a fecha de 1 de enero de 2024; frente a los 287 contabilizados la misma fecha de 2020.

La localidad, según ha puntualizado Javier Fernández, "mantiene perfectamente" su población, diseminada en cinco pedanías; y sus habitantes "están encantados de vivir allí" por aspectos como residir en plena naturaleza a una distancia razonable en coche de Sevilla capital, dada su proximidad a la autovía A-66 o autovía de la Plata.

"Hemos hecho mucho trabajo de inversiones públicas que ha servido como acicate para mantener la población en el territorio", ha destacado Javier Fernández.