El Festival de Cine Europeo de Sevilla acogerá la las II Jornadas de Cine y Geopolítica con cuatro títulos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que el Festival de Cine Europeo de Sevilla volverá a celebrar dentro de su programación las Jornadas de Cine y Geopolítica, que superaron la cifra de mil asistentes y que en esta 23ª edición se reeditan con cuatro proyecciones de filmes clásicos que serán seguidas por otros tantos coloquios temáticos.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las jornadas están dirigidas y moderadas por Jorge Quindimil, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de A Coruña, y cuenta con la participación de destacados profesionales y académicos procedentes de todas las universidades de Sevilla.

En esta edición se incorpora asimismo la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su objetivo es, desde una óptica cinematográfica, "convertirse en espacio de crítica y reflexión desde el que abordar los grandes desafíos internacionales del momento actual".

El propio Quindimil estará acompañado por el director del Festival, Manuel Cristóbal, en el acto inaugural, que se celebrará el 9 de noviembre, a las 16 horas, en el Cartuja Center CITE. Esta primera sesión girará en torno a 'Dos hombres en Manhattan' (1959), escrita, dirigida, producida y protagonizada por el cineasta de culto francés Jean-Pierre Melville.

Este interpreta a Moreau, un periodista que, en compañía del fotógrafo Pierre Delmas (Pierre Grasset) sigue el rastro de un diplomático francés destinado en la sede de la ONU en Nueva York y que ha desaparecido misteriosamente, sin dejar más pistas que unas fotografías en que se ve al político acompañado de tres mujeres diferentes.

Más reciente es 'In The Loop', que se proyectará el día 10. El británico Armando Ianucci dirigió y escribió esta comedia negra, en 2009, con la ayuda como coguionistas de Jesse Armstrong, Simon Blackwell y Tony Roche. En realidad, el largometraje era una extensión de su aclamada serie 'The Thick Of It', que se emitió entre 2005 y 2012 en la BBC y satirizaba las relaciones entre los gobiernos británico y estadounidense en tiempos de la Guerra de Irak.

Y sobre 'Poder, élites y desgobierno' girará el debate posterior, que contará con la presencia de Borja Montes (profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad CEU Fernando Ill de Sevilla, y que fue asistente jurídico en el Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas de la OTAN en Bruselas), Maricruz Arcos (profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y directora del Máster de Estudios Europeos y el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla), Cesar A. Villegas Delgado (profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla) y Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (investigador del Departamento de Historia Internacional y Global en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid).

El día 11, la programación de Cine y Geopolítica vira hacia el documental con la proyección de 'War Photographer'. El veterano director suizo Christian Frei estrenó en 2001 este filme de no-ficción dedicado al fotoperiodista estadounidense James Nachtwey. Considerado uno de los mejores reporteros de guerra del siglo XX, Nachtwey disparó con su cámara en Kosovo, Ramala, Indonesia y Sudáfrica, entre otros lugares en conflicto.

Sobre 'Guerras y derecho internacional humanitario' disertarán en el Cartuja Center CITE Joaquín Alcaide (catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla), Casilda Rueda (profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla), Pedro Rivas (profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Sevilla) y Pablo Antonio Fernández Sánchez (catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla).

En su proyección de cierre, el día 12, las jornadas vuelven a la comedia negra británica, en este caso con el pase de 'El hombre vestido de blanco' (Alexander Mackendrick, 1951). El hombre vestido de blanco es un joven químico llamado Sid Stratton (a quien interpreta Alec Guinness), que inventa un tejido que no se desgasta nunca. Su idealismo entrará en crisis cuando se ve perseguido por los dueños de la fábrica de textiles y por los propios trabajadores, que se unen para impedir que el nuevo invento se divulgue al temer que las fábricas cierren y ellos terminen en el paro.

Este argumento da pie al tema del último coloquio 'Amenazas de la tecnología y futuro de la humanidad'. Los ponentes serán José Manuel Cortés (catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones lnternacionales en la Universidad Pablo de Olavide), Carmen Garda Ruiz (profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones lnternacionales en la Universidad Loyola Andalucía), Antonio Lazari (profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones lnternacionales en la Universidad Pablo de Olavide y Gloria Andrada (investigadora del lnstituto de Filosofía del Centro Superior de lnvestigaciones Cientificas y especialista en capacidades cognitivas e inteligencia artificial).

Si las tres primeras sesiones se desarrollan en el Cartuja Center, esta última se celebrará en el Espacio Turina y se clausurará con la actuación musical de la arpista Xiana Ruiz.

Como en la edición anterior, se ofrece la posibilidad de asistir a las jornadas por el precio de 1 euro a profesorado y alumnado universitario y a miembros de centros y espacios educativos. Para participar, se puede acceder en el siguiente formulario de inscripción. Al ciclo también asistirán los participantes del Curso de Crítica Cinematográfica, impulsado por el Festival de Sevilla en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide.

Este está abierto tanto a estudiantes universitarios como a público en general, y se completará con talleres matinales impartidos en la Fundación Tres Culturas.