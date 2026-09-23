Fin a las obras de la calle Castilla de Sevilla, que seguirá cortada por el proceso de fraguado del adoquín de Gerena

Imagen de la calle Castilla después de las obras de mejora. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Urbanismo, ha finalizado los trabajos de mejora integral de la calle Castilla, en el distrito de Triana, una actuación que ha recuperado por completo el adoquinado de Gerena de la vía. Aunque las obras ya están completadas, la calle permanecerá cerrada al tráfico rodado hasta el próximo 2 de octubre, fecha en la que se dará por finalizado el proceso de fraguado del nuevo pavimento, garantizando así su plena estabilidad y seguridad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, una vez abierta al tráfico, las calles volverán a su configuración y sentidos originales. La inversión municipal destinada a esta actuación ha superado los 200.000 euros, además del readoquinado de la calle, también se han sustituido los antiguos alcorques redondos de hormigón, muy deteriorados por el paso del tiempo, por nuevos alcorques de granito, un material más resistente y acorde con el entorno histórico de la calle.

En este sentido, el delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, ha destacado que, con esta actuación, "Castilla recupera su piel y su carácter histórico", a la vez que ha subrayado que la calle arrastraba durante años un firme deteriorado que "ponía en riesgo la seguridad de peatones y vehículos y deterioraban la imagen de una de las arterias con más personalidad de Triana".

Asimismo, el delegado ha subrayado que, con esta intervención, la calle "recupera la dignidad que merece y que sus vecinos llevaban años reclamando".