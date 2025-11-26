Finalizan las obras de la nueva zona verde y del aparcamiento público con casi 90 plazas en Puerta de Alcalá (Sevilla)

La alcaldesa visita las obras, ya culminadas, de la nueva zona verde y del aparcamiento público en Puerta de Alcalá. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha visitado una zona en la barriada Puerta de Alcalá, comprendida entre las calle Vélez de Guevara, Sor Juana Inés de la Cruz, hasta el cruce de la calle Gloria Fuertes y el CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar, en la que que tras finalizar las obras que se estaban realizando se ha creado una nueva zona verde y un aparcamiento público.

Ana Isabel Jiménez, que ha comprobado como luce este nuevo espacio y ha explicado que "con esta actuación damos respuesta a las peticiones de los vecinos de la zona, transformando esta parcela en un espacio público para el disfrute de la ciudadanía con zona de arboleda, además de las 89 plazas de estacionamiento de vehículos que darán servicio al vecindario y a las personas usuarias del centro educativo colindante", ha concluido en una nota de prensa.

Se trata de un proyecto enmarcado dentro de las propuestas municipales del Plan Provincial 'Sevilla 107' y, con un importe de 314.136 euros, y "transforma por completo la fisionomía de este entorno". En este sentido, la alcaldesa ha destacado que "continuamos con nuestro compromiso de mejorar y dotar de equipamientos los barrios de Alcalá para la generación de espacios que propicien la convivencia y mejoren la calidad de vida de los vecinos" .