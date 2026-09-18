Finalizan las obras de rehabilitación integral del Centro Cívico Medina de Haro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La alcaldesa de de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, el delegado de Urbanismo y el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado en una visita por la rehabilitación del Centro Cívico Medina de Haro - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Las obras de rehabilitación integral del Centro Cívico Medina de Haro, en el Distrito Este de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), han finalizado a falta de la dotación del mobiliario de oficina, material audiovisual, y elementos de jardinería y arbolado.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el proyecto ha sido cofinanciado con el Plan de Recuperación de los Fondos Next Generation, con una subvención de 873.168,75 euros, con los que se ha remodelado por completo el edificio que cuenta con cinco aulas, espacio específico para equipos y trabajos informáticos, salas de usos múltiples, salas de reuniones, recepción, despachos, zona de aseos, almacenes y una zona de bar cafetería.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha visitado el lugar acompañada de la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, donde ha explicado que este Centro Cívico "es el elemento central de un proyecto urbanístico para toda la zona".

"Ya hemos cambiado la fisonomía y el funcionamiento de todo el barrio con la creación de una gran plaza abierta a toda la ciudad que se ha convertido en un lugar de convivencia, celebración de actividades y una verdadera ágora para todo este entorno, tan concurrido y que es uno de los centros de nuestra ciudad", ha añadido la primera edil.

De esta manera, se ha configurado un espacio completamente accesible, en el que se ha incluido un ascensor para acceder a la planta superior que por el momento no tiene el edificio, además de dotaciones para su eficiencia y consumo energético con una reducción de más del 30 por ciento de energía primaria no renovable, para lo que se ha mejorado la envolvente térmica --fachadas, carpintería exterior, cubierta y suelos entre otros.-- y las instalaciones térmicas (climatización), las de iluminación y se ha instalado una batería de paneles fotovoltaicos.

También se ha mejorado la sostenibilidad ambiental del edificio más allá de los aspectos energéticos, como el consumo de agua y, en general, en el uso de materiales y en la gestión de residuos.

Al hilo, la alcaldesa ha enfatizado que "contar con una sociedad dinámica, ofrecer alternativas de ocio y de formación a nuestros vecinos y vecinas forman parte de los principios de nuestro gobierno y de nuestros objetivos", al igual que ha señalado que una de las aspiraciones de la administración local es "una de sus aspiraciones" para lograr lo que han denominado, "la ciudad de los 15 minutos", es decir, una ciudad en la que "cualquier ciudadano pueda encontrar los servicios y las dotaciones necesarias en ese intervalo de tiempo".

Para concluir, la alcaldesa ha destacado que está segura de que "este edificio se llenará de vida muy pronto y se convertirá en el eje de una zona de Alcalá con gran dinamismo comercial, social y residencial".