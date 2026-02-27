La Fiscalía General del Estado propone al sevillano Javier Rufino como fiscal de sala de Medio Ambiente de Supremo

Archivo - Fachada Del Tribunal Supremo. En Imagen De Archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha decidido proponer al Gobierno el nombramiento del sevillano Javier Rufino Rus como fiscal de sala de Contra los Delitos Relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico, de Medio Ambiente e Incendios del Tribunal Supremo. Rufino Rus se incorporó a la carrera fiscal en 1991 y fue Fiscal Delegado de Medio ambiente de Sevilla durante catorce años.

Según ha detallado el Ministerio Público, actualmente es Teniente Fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de la sección de medioambiente.

Así, la Fiscal General ha destacado su "profundo conocimiento de la materia y su detallado plan de actuación" en el que aboga, entre otras medidas "por reforzar la ayuda a los fiscales territoriales y potenciar la unidad del Seprona adscrita al Fiscal de Sala".

Tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, la fiscal general ha decidido el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio Público que propondrá al Gobierno. Son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 86 candidatos tras la publicación de la Orden PJC/7/2026 de 13 de enero (BOE del 15 de enero de 2026).

Peramato ha basado su elección en "criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía".