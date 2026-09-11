Fomento inicia la oferta pública de venta de parcelas en el área logística de Majarabique (Sevilla)

Archivo - Área Logística de Majarabique en Sevilla, en foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha iniciado la oferta pública de venta de parcelas en el área logística de Majarabique, en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada (Sevilla). Así consta en el anuncio publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press. Las parcelas comprendidas en esta oferta son las incluidas en la 'Unidad de Ejecución 1' definida en el Plan Especial de Ordenación del Área Logística.

El proyecto, promovido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), contempla una superficie total, contando todas las fases, de 193 hectáreas en un enclave estratégico, junto a los corredores ferroviarios y en un potencial nudo de comunicación viaria al norte de la capital, entre el paso norte de la futura SE-35 y la autovía SE-40.

En este sentido, el pasado día 4 de agosto se licitaron las obras de la primera fase, con un plazo de ejecución total de 24 meses. El BOJA publicó días antes, el 29 de julio, la aprobación definitiva del citado proyecto de urbanización de esa primera fase.

Cabe recordar que el Área Logística de Majarabique, declarada proyecto de interés autonómico, se concibe como una oportunidad para que Andalucía tenga una gran plataforma intermodal en el área metropolitana de Sevilla, que aumente la capacidad del Centro de Transporte de Mercancías y aproveche la Red Transeuropea de Transporte (RTE), tal como remarcan desde el Gobierno autonómico.

En cuanto al precio mínimo establecido para las ofertas de compraventa de las parcelas es de 125 euros/m2 de parcela bruta urbanizada. A esta cantidad se sumará la cuota correspondiente a los gastos comunes del Área que se repercuten a los usuarios proporcionalmente al tamaño de parcela. Al respecto, la APPA asume todos los costes necesarios asociados a las obras de urbanización.

El plazo improrrogable para la presentación de ofertas es de un mes desde la publicación de este anuncio y la adjudicación de la parcela se realizará en base a una valoración global de las ofertas recibidas, atendiendo no solo al precio ofertado, sino también a la calidad y contribución del proyecto logístico propuesto.

El comprador se obliga a iniciar las actuaciones necesarias para el desarrollo del proyecto logístico en un plazo máximo de 12 meses desde la firma de la escritura pública de compraventa, y a completar su ejecución en un plazo razonable acorde con la naturaleza del proyecto.

Asimismo, las parcelas se entregarán sin movimiento de tierras en el interior y se presentarán ofertas individuales para cada una de las mismas. Además, para ofertas de compraventa que superen los 50.000 m2, ya sea mediante ocupación completa o agrupación de varias parcelas que optimicen la ocupación de estas, se admiten a parstir de 118,50 euros/m2.

Si en el plazo de seis meses desde la adjudicación, se producen incidencias significativas que afecten al desarrollo de las obras de urbanización del área logística o incrementos de precio de ejecución de las mismas, podrán ambas partes desistir de la operación de compraventa.

Las parcelas que queden disponibles pasarán a formar parte de la oferta pública permanente, de acuerdo con el artículo 111 la Ley 7/2025, de 22 de diciembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Solo se admitirán ofertas en las que el comprador se compromete a destinar la parcela a la promoción, desarrollo y explotación de un proyecto de carácter logístico.